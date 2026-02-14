عقود الذهب والفضة تعزز مكاسبها

عززت أسعار العقود الآجلة للذهب والفضة مكاسبها خلال تداولات أمس، بعدما أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مطلع عام 2026. وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 1.37% أو 67 دولاراً عند 5016.0 دولاراً للأوقية (الأونصة). وخلال التعاملات زاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 2.09% فوق 5000 دولاراً للأوقية، وقفز نظيره للفضة نحو 3.28% ليتداول عند 77.80 دولاراً للأوقية.

وارتفع سعر العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 4.27% عند 78.92 دولاراً للأوقية، فيما زادت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 2.6% عند 2052.64 دولاراً، ونظيرتها للبلاديوم بنحو 2.27% عند 1659.48 دولاراً. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 96.89 نقطة.