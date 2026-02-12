تراجع حاد في أسعار المعادن..الذهب ينخفض 4% والفضة تهوي 9%

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات الخميس، حيث عوّضت البيانات القوية لسوق العمل الأمريكي، التي خففت من الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب، الطلب على الملاذ الآمن الذي أثارته التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وشهدت أسواق المعادن النفيسة تراجعاً حاداً في الأسعار، حيث تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 4% إلى 4930 دولاراً للأوقية، أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد انخفض سعر الفضة بنسبة 9% إلى 76 دولاراً للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 4% يوم الأربعاء، وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 5.1% إلى 2021.71 دولاراً للأونصة، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 3.25% إلى 1644.48 دولاراً.

وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز: هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على الذهب بالتأكيد، فإن بيانات الوظائف التي جاءت أفضل من المتوقع تُعد عاملاً مهماً، فهي تقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في النصف الأول من هذا العام، وهو ما يمثل عائقاً قد يحد من الارتفاع.

وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء أن سوق العمل الأمريكي بدأ عام 2026 على أسس أكثر صلابة مما كان متوقعاً، ما يعزز الرأي القائل إن صناع السياسات قد يبقون أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة في يناير، بعد زيادة معدلة بالانخفاض قدرها 48 ألف وظيفة في ديسمبر، فيما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.3%.

وأظهرت البيانات الصادرة الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأولية انخفضت إلى 227 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 7 فبراير.