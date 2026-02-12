بيانات قوية للوظائف الأمريكية تضغط على الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع عن الوظائف في الولايات المتحدة لشهر يناير، ما أدى لتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب، فيما وضعت قوة الدولار ضغطاً إضافياً على السوق.
وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 5064.90 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.2% إلى 5086.30 دولاراً للأونصة.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 83.59 دولاراً للأوقية بعد ارتفاعها 4% أمس الأربعاء.
وقال أولي هانسن، رئيس أبحاث السلع الأولية في ساكسو بنك: «تراجع الذهب من فوق 5100 دولار والفضة من فوق 86 دولاراً بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع من التوقعات بقرارات وشيكة لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ما أدى إلى ارتفاع الدولار».
وصعد مؤشر الدولار بعد تقرير الوظائف الذي أشار إلى متانة الاقتصاد الأمريكي. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وزادت الوظائف في الولايات المتحدة على غير المتوقع في الشهر الماضي بمقدار 130 ألف وظيفة بعد زيادة معدلة بالخفض قدرها 48 ألف وظيفة في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.3%.
وتوقع خبراء اقتصاد، استطلعت رويترز آراءهم، زيادة عدد الوظائف 70 ألف وظيفة.
ويترقب المستثمرون بيانات التضخم غداً الجمعة للتكهن بمسار السياسة النقدية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر البلاتين 0.7% إلى 2117.09 دولاراً للأونصة، فيما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1704.50 دولارات.