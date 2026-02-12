بيانات قوية للوظائف الأمريكية تضغط على الذهب

انخفضت ​أسعار الذهب اليوم الخميس بعد صدور بيانات أقوى من ‌المتوقع ​عن الوظائف في الولايات المتحدة لشهر يناير، ما أدى لتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب، فيما وضعت قوة الدولار ضغطاً إضافياً على السوق.

وخلال التعاملات هبط الذهب في ⁠المعاملات الفورية 0.3% إلى 5064.90 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.2% إلى 5086.30 دولاراً للأونصة.

وتراجعت ‌الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 83.59 دولاراً للأوقية بعد ارتفاعها 4% أمس الأربعاء.

وقال ‌أولي هانسن، رئيس أبحاث السلع الأولية في ‌ساكسو بنك: «تراجع الذهب من فوق 5100 دولار والفضة ‌من فوق 86 دولاراً ‌بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع من التوقعات بقرارات وشيكة ​لخفض أسعار الفائدة ‌من جانب ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ⁠ما أدى إلى ارتفاع الدولار».

وصعد مؤشر الدولار بعد تقرير الوظائف الذي أشار إلى متانة الاقتصاد الأمريكي. ويزيد ارتفاع ​الدولار من ⁠تكلفة أسعار ⁠المعادن المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وزادت الوظائف في الولايات المتحدة على غير المتوقع في الشهر الماضي بمقدار 130 ⁠ألف وظيفة بعد زيادة معدلة بالخفض قدرها 48 ألف وظيفة في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.3%.

وتوقع خبراء اقتصاد، استطلعت رويترز آراءهم، زيادة عدد الوظائف 70 ألف وظيفة.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم غداً الجمعة للتكهن بمسار ​السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر البلاتين 0.7% إلى 2117.09 دولاراً للأونصة، فيما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1704.50 دولارات.