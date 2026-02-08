تقلبات واسعة في أسواق المعادن



سادت تقلبات واسعة أسواق المعادن الأسبوع الماضي، لكن الذهب استطاع الحفاظ على مكاسبه رغم تلك التقلبات، فيما تكبدت الفضة خسائر أسبوعية ملحوظة وعاصفة هوت بها من مستويات قياسية سابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب من 4863 دولاراً للأونصة بنهاية يناير إلى 4959 دولاراً في السادس من فبراير، لتصعد بنسبة 1.98 %.

جاءت هذه المكاسب وسط ضعف الدولار نسبياً، والمخاوف المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، لا سيما فيما يتعلق بموقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما الفضة سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 7.86 % إلى 77.98 دولاراً، مقارنة مع 84.63 دولاراً للأونصة بنهاية يناير، لكن المعدن الأبيض تعافى في جلسة نهاية الأسبوع من أدنى مستوى له في شهر ونصف مقلصاً خسائره الأسبوعية.