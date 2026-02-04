التوتر الجيوسياسي يرفع الذهب فوق 5000 دولار مجدداً

واصلت أسعار ⁠الذهب مكاسبها اليوم الأربعاء مدفوعة بجاذبيتها كملاذ آمن، بعد أن ساهم التوتر ‌الجيوسياسي المتجدد بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز أحدث ارتفاع للمعدن الأصفر الذي شهد تسجيله أفضل أداء يومي له منذ 2008 في الجلسة السابقة.

و ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 5071.79 دولاراً للأوقية عند الساعة 0353 بتوقيت جرينتش، بعد ⁠أن قفز 5.9 بالمئة أمس الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي له منذ نوفمبر 2008. وبلغ الذهب مستوى قياسيا 5594.82 دولاراً يوم الخميس الماضي.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 3.2 بالمئة إلى 5092 دولارا للأوقية.

وقال جيجار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة إندوس إند سيكيوريتيز "ارتفع سعر الذهب مجددا ليقترب من مستوى 5000 دولار، ... (إذ) عززت التوتر الجيوسياسي جاذبية المعدن كملاذ آمن ​بعد إسقاط القوات الأمريكية طائرة مسيرة إيرانية".

وأعلن الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء ​إسقاط طائرة مسيرة إيرانية اقتربت "​على نحو عدائي" من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب.

وذكر ‌باراك رافيد مراسل ⁠موقع أكسيوس أمس نقلا عن مصدر عربي أنه من المتوقع عقد محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان يوم الجمعة.

وفي إطار منفصل، ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على اتفاق إنفاق ​ليصبح قانونا ينهي ​الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

ولن يصدر تقرير التوظيف لشهر يناير الذي يحظى بمتابعة دقيقة يوم الجمعة بسبب الإغلاق الجزئي.

ويزيد المستثمرون رهاناتهم على ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، وسط توقعات بأن يضغط رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجديد كيفن وارش من أجل خفض أسعار الفائدة مع تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي.

ويتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل في 2026، وينتظرون بيانات الوظائف الخاصة من مؤسسة (إيه.دي.بي) في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات عن مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي النقدية.

ويميل المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 87.84 دولارا للأوقية. ووصل إلى مستوى قياسي بلغ ‍121.64 دولارا يوم الخميس.