الذهب يتحول للانخفاض والفضة تقلص مكاسبها

فقدت أسعار الذهب مكاسبها، وتحولت للانخفاض مرة أخرى، خلال جلسة متقلبة، أمس، عقب خسائر فادحة يوم الجمعة، وفي ظل تقييم قرار «سي إم إي جروب» رفع متطلبات الهامش.

وخلال التعاملات، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل 0.25 %، أو 11.80 دولاراً، إلى 4733.3 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وشهدت المعادن النفيسة تقلبات حادة، حيث تداول الذهب في نطاق بين 4423.20 ، و4905.60 دولارات للأونصة، بعدما تراجعت بأكثر من 11 % الجمعة، في أسوأ أداء يومي منذ الثمانينيات.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 4.20 % إلى 81.83 دولاراً للأونصة بعدما لامست 88 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وانخفض المعدن الأبيض بأكثر من 30 % يوم الجمعة. وجاء الانخفاضات بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.55 % إلى 97.518 نقطة.