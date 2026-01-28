أزمة الدولار تدفع الذهب إلى قمة تاريخية جديدة عند 5243 دولاراً

تجاوز الذهب اليوم الأربعاء مستوى 5200 دولاراً للمرة ⁠الأولى، بعد ارتفاعه بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس، مع تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى ‌مستوى في نحو أربع سنوات وسط استمرار المخاوف الجيوسياسية وقبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 5243.58 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0314 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد إلى مستوى قياسي بلغ 5247.21 دولاراً في وقت ⁠سابق، وارتفع بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 3.1 بالمئة إلى 5237.70 دولاراً للأوقية. وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لدى أواندا إن ارتفاع الذهب "يرجع إلى ⁠الارتباط القوي جدا وغير المباشر بالدولار، ويرجع صعود أسعار الذهب خلال التعاملات الأمريكية أمس إلى تصريح (الرئيس دونالد) ترامب ردا على سؤال عابر عن الدولار والذي أشار إلى توافق واسع النطاق داخل البيت الأبيض على ​أن يكون الدولار أضعف في المستقبل".

ويواجه الدولار "أزمة ثقة" إذ ​تحرك بالقرب من أدنى مستوياته ​في أربع سنوات اليوم مما أدى إلى تزايد بيع العملة الأمريكية بعدما قال ترامب إن قيمتها "رائعة"، ‌وذلك عندما سئل عما ‌إذا كان يعتقد أنه ⁠انخفض أكثر من اللازم. في الوقت نفسه، تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 11 عاما ونصف العام في يناير وسط قلق متزايد حيال تباطؤ سوق العمل وارتفاع الأسعار.

وذكر ​ترامب أنه سيعلن ​قريبا عن اختياره لمن سيشغل منصب رئيس البنك المركزي الأمريكي، وتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة بمجرد تولي الرئيس الجديد منصبه. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير. وقال دويتشه بنك أمس الثلاثاء إن الذهب قد يرتفع إلى 6000 دولار للأوقية في عام 2026، عازيا ذلك إلى استمرار الطلب الاستثماري حيث تزيد البنوك المركزية والمستثمرون من مخصصاتهم للأصول الملموسة غير الدولارية.

وصعدت الفضة ‍في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 115.11 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 117.69 دولار يوم الاثنين. وقفزت بالفعل بنحو 60 بالمئة منذ بداية العام.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 2692.60 دولاراً للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 2918.80 دولاراً يوم الاثنين، بينما ارتفع البلاديوم ‍1.4 بالمئة إلى 1961.⁠68 دولاراً.