أسعار الذهب في مصر تسجل قفزة جديدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث سجل عيار 21 بالمصنعية وكذلك الجنيه الذهب مستوى قياسيًا مقارنة بالأيام الماضية، متأثرًا بتقلبات سعر الذهب بالدولار في آخر تعاملات البورصات العالمية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم ارتفاعًا جديدًا في الصاغة، ليباع الآن بسعر 4297 جنيهًا، ويصل بالمصنعية إلى 4380 جنيهًا، وهو العيار الأغلى في السوق المصري، وفقا للمصري اليوم.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الأسواق المحلية المصرية ليصل إلى 3760 جنيهًا، ويباع عيار 21 بالمصنعية بسعر 3950 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات إلى 3222 جنيهًا، ويباع بالمصنعية بسعر 3450 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا بين الشباب في القاهرة والمحافظات.

شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا أيضًا، ليباع الآن الجنيه الذي يزن 8 جرامات عيار 21 في محلات الصاغة بـ 30080 جنيهًا.

على الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب في آخر تعاملات البورصات العالمية مساء أمس الجمعة، حيث تم تداول أوقية الذهب بسعر 2692 دولارًا، وهو ما تسبب في ارتفاع سعر الذهب في الأسواق المحلية.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية في مصر من محافظة إلى أخرى وكذلك من تاجر إلى آخر، فقيمة المصنعية تُضاف إلى سعر الجرام، مما يرفع التكلفة الإجمالية. كما يختلف أيضًا سعر المصنعية حسب نوع المشغولات والمحل التجاري، وتتراوح عادةً بين 7% و10% من سعر الجرام. قد تزيد المصنعية في القطع ذات التصميمات الفاخرة أو المميزة.