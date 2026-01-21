الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار للمرة الأولى

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزاً حاجز 4800 دولار، اليوم الأربعاء، مدعوما بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 4818.03 دولاراً للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 01.25 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4836.24 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1% إلى 4813.50 دولاراً للأوقية.

كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 94.68 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 95.87 ‌دولار أمس "الثلاثاء".

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2485.50 دولاراً للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا ?بلغ 2511.80 دولاراً في وقت سابق من اليوم، ?بينما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1873.18 دولاراً.