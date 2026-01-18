صناديق الذهب تبتلع المليارات.. هل العالم أمام أكبر «تحوط» في التاريخ؟

دخلت الأسواق العالمية مرحلة جديدة من «حمى الذهب» مع كسر الأسعار الفورية حاجز 4,600 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ (يناير 2026). هذا الارتفاع لم يكن مجرد صعود فني، بل هو انعكاس لـ«عاصفة مثالية» من عدم اليقين الجيوسياسي والتحولات النقدية الكبرى.

تتجه أنظار المتداولين في وول ستريت ودبي ولندن نحو المستوى التاريخي 5,000 دولار. يرى الخبراء أن الذهب لم يعد مجرد «معدن»، بل أصبح «عملة عالمية بديلة» في ظل الأزمات الحالية. إذا استمرت تدفقات صناديق ETFs بالوتيرة الحالية، فإن وصول الذهب إلى هذا المستوى قبل نهاية النصف الأول من 2026 هو احتمال وارد بنسبة تتجاوز 65%.

وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات نقدية داخلة هي الأضخم منذ عقود. الأسباب تعود لثلاث نقاط جوهرية: «التحوط من التضخم مع استمرار الضغوط السعرية العالمية، يظل الذهب الأداة المفضلة لحماية القوة الشرائية. تآكل الثقة في العملات الورقية، حيث تزايدت المخاوف بشأن «تسييس» الدولار والديون السيادية الضخمة، ما دفع المؤسسات الكبرى لإعادة تخصيص محافظها لصالح المعدن الأصفر. سهولة التسييل لأن صناديق الذهب تسمح للمستثمرين بالدخول والخروج من السوق بسرعة فائقة دون الحاجة لحيازة الذهب الفعلي وتخزينه».

ومن العوامل المحركة للسعر مشتريات البنوك المركزية، حيث قادت الصين والهند وبولندا موجة شراء غير مسبوقة للذهب الفعلي كبديل للسندات الأمريكية. بجانب التوترات الجيوسياسية، حيث الصراعات والتقلبات السياسية في مناطق حيوية دفعت «رؤوس الأموال الجبانة» للاحتماء بالملاذ الآمن. بجانب التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي قللت من «تكلفة الفرصة البديلة» لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

إليك تحليل فني معمق لمسار الذهب المستقبلي، مع التركيز على حاجز الـ 5,000 دولار كهدف استراتيجي، بناء على المعطيات الراهنة في يناير 2026.

الرحلة نحو 5,000 دولار

بعد كسر حاجز الـ 4,600 دولار بنجاح، انتقل الذهب من مرحلة «الاكتشاف السعري» إلى مرحلة «الزخم التصاعدي القوي». يشير المحللون الفنيون في المؤسسات الكبرى مثل Goldman Sachs و Kitco إلى أن الطريق نحو 5,000 دولار أصبح مفتوحاً تقنياً، ولكن ضمن محطات محددة. منها مستويات المقاومة الرئيسية لأن المقاومة هي السعر الذي يميل عنده البائعون للتدخل وجني الأرباح، مما قد يبطئ الصعود:

•المقاومة الأولى 4,750 – دولاراً تمثل حاجزاً نفسياً وفنياً (مستوى توسع فيبوناتشي 1.618%).

•المقاومة الثانية 4,880 –دولاراً منطقة جني أرباح متوقعة للصناديق الاستثمارية الكبرى.

•المقاومة الكبرى 5,000 –دولار الرقم السحري ؛ اختراق هذا المستوى يتطلب سيولة ضخمة وزخماً جيوسياسياً مستمراً.