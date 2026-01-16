الذهب يتراجع بأكثر من 1% وسط جني للأرباح

انخفض سعر الذهب بأكثر ⁠من واحد بالمئة اليوم الجمعة وسط جني للأرباح بعد مستويات غير مسبوقة بلغها ‌المعدن النفيس في الآونة الأخيرة، في حين أدت مؤشرات على انحسار التوتر الجيوسياسي إلى مزيد من التراجع في جاذبيته كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 1548 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 4567.89 دولاراً للأوقية (الأونصة)، لكنه في طريقه لمكاسب أسبوعية للمرة الثانية على ⁠التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4642.72 دولاراً يوم الأربعاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 1.1 بالمئة إلى 4570.90 دولاراً.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة ⁠ماركس "هذا تراجع عام في سوق السلع بعد أسابيع من المكاسب القوية، مع بعض عمليات جني الأرباح. وخفف انحسار التوتر في الشرق الأوسط من حدة صعود أسعار الذهب والمعادن الأخرى، ولا سيما الفضة".

وعلى صعيد التجارة، توصلت الولايات المتحدة وتايوان ‌أمس الخميس إلى اتفاق ‌ينص على خفض الرسوم ⁠الجمركية على العديد من صادرات تايوان من أشباه الموصلات، ويوجه استثمارات جديدة نحو قطاع التكنولوجيا الأمريكي، مما قد يثير غضب الصين.

ويميل الذهب إلى الصعود في فترات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

وقال مير "أرى أن لدينا ​فرصة للوصول إلى ​خمسة آلاف دولار في وقت ما من العام الجاري، مع بعض التصحيحات الكبيرة بين الحين والآخر".

في غضون ذلك، ظل الطلب على الذهب في الهند ضعيفا هذا الأسبوع مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة، مما أثر سلبا على المبيعات للأفراد.

وجرى تداول الذهب بسعر أعلى في الصين مع استقرار الطلب قبيل رأس السنة القمرية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 4.5 بالمئة إلى 88.14 دولاراً للأوقية، إلا ‍أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 10 بالمئة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولاراً في الجلسة الماضية. وهوى البلاتين في المعاملات الفورية 4.7 بالمئة إلى 2296.75 دولاراً للأوقية لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية. وهبط البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 1744.95 دولاراً للأوقية.