الذهب ينخفض مع جني الأرباح وتراجع الطلب على الملاذ الآمن





تراجع الذهب اليوم الخميس مع جني المتداولين للأرباح ⁠بعد مكاسب قياسية لثلاث جلسات متتالية، في حين قلصت لهجة أقل حدة من ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وإيران من الطلب على المعدن النفيس.

بحلول الساعة 0137 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4594.66 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وسجل في الجلسة الماضية مستوى قياسيا بلغ 4642.72 دولاراً.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠تسليم فبراير 0.8 بالمئة إلى 4599.50 دولاراً.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه ليس لديه خطط لإقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي على الرغم من التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل معه، لكن ⁠من "السابق لأوانه" الكشف عما سيفعله في نهاية المطاف.

ويقول محللون إن المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) وفيما يتعلق بالثقة في الأصول الأمريكية قد زادت من الطلب على المعدن باعتباره من أصول الملاذ ​الآمن.

في غضون ذلك، تجاوزت مبيعات التجزئة الأمريكية التوقعات في نوفمبر، ​في حين جاءت قراءة مؤشر ​أسعار المنتجين متماشية مع التوقعات الشهرية لكنها تخطت التقديرات السنوية، وذلك بعد أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ‌لشهر ديسمبر التي جاءت أضعف من ⁠المتوقع وصدرت يوم الثلاثاء.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

وسينصب تركيز المستثمرين اليوم على طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الأول من يناير لتقييم ظروف سوق العمل بحثا عن مؤشرات ​على مسار السياسة ​النقدية.

وعادة ما يرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة وفي أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 5.3 بالمئة إلى 87.88 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها ‍على الإطلاق عند 93.57 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية أربعة بالمئة إلى 2288.05 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 2478.50 دولاراً في 29 ديسمبر .

وخسر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1753.53 دولاراً للأوقية وحوم بالقرب من أدنى مستوى ⁠في أسبوع.