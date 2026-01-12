للمرة الأولى.. الذهب يتجاوز 4600 دولار

تجاوز ⁠سعر الذهب 4600 دولار للأوقية للمرة الأولى، وقفزت الفضة أيضاً إلى أعلى ‌مستوى لها على الإطلاق، في ظل الإقبال على أصول الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية بشأن الأوضاع الجيوسياسية وتحقيق جنائي بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.08% ليصل إلى 4639 دولاراً للأوقية. وقال تيم ووترر محلل السوق في شركة «كيه. سي. إم تريد»: «لذا، وسط الأحداث في إيران وتدخل أمريكي محتمل وكون رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي محور تحقيق جنائي.. انخفضت العقود الأمريكية الآجلة بعد أنباء ​باول، وهو ما كان بمثابة ضوء أخضر لأسعار الذهب للارتفاع».

وعدل بنك «جولدمان ساكس» توقعاته بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية المقبلة، ‍إذ يتوقع الآن تخفيضين بواقع 25 نقطة أساس في يونيو وسبتمبر 2026 بدلاً من تحركات متوقعة سابقاً في مارس ويونيو. وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 5.1% إلى 84.06 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها ‍على الإطلاق عند 84.60 دولاراً في وقت سابق. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 3.3% إلى 2348.74 دولاراً للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولاراً في 29 ديسمبر. وزاد البلاديوم 2.7% إلى 1864.19 دولاراً للأوقية.