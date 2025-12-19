تيك توك يبرم اتفاقية مع شركات أمريكية لتفادي الحظر

أعلن تطبيق تيك توك أمس الخميس عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة من المستثمرين الأمريكيين يسمح له بالإبقاء على عملياته في الولايات المتحدة ويبعد عنه شبح التهديد بحظره بسبب ملكيته الصينية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت شبكة بلومبيرغ وموقع أكسيوس نقلا عن مذكرة داخلية أن شو تشو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، أبلغ موظفيه بأن شركة التواصل الاجتماعي ومالكته الصينية "بايت دانس" وافقتا على الكيان الجديد بمشاركة شركات "أوراكل" و"سيلفر لايك" وام جي اكس" كمستثمرين رئيسيين.

ويعد لاري اليسون، مؤسس شركة أوراكل ورئيسها التنفيذي، من الحلفاء القدامى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح تشو للموظفين أن "بايت دانس" ستحتفظ بنحو 20% من الكيان الجديد، وهي النسبة القصوى المسموح بها لشركة صينية بموجب القانون.

ويأتي هذا الترتيب في استجابة لقانون صدر في عهد الرئيس السابق جو بايدن يجبر شركة "بايت دانس" على بيع عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة خطر حظره في أكبر أسواقه.

وقد حذر مسؤولون أمريكيون بمن فيهم ترامب نفسه خلال ولايته الأولى، من استخدام الصين لتيك توك في جمع بيانات الأمريكيين أو ممارسة نفوذها من خلال خوارزميته المتطورة.

وقال تشو في المذكرة التي نقلتها بلومبيرغ "عند إتمام الصفقة، سيعمل المشروع المشترك الأمريكي (...) ككيان مستقل تحت سلطة حماية البيانات الأمريكية وأمن الخوارزميات ومراقبة المحتوى".

وكان ترامب قد ذكر في سبتمبر اسم اليسون، رئيس شركة أوراكل وأحد أغنى رجال العالم، كمستثمر رئيسي في هذا الاتفاق.

وعاد اليسون إلى دائرة الضوء من خلال تعاملاته مع ترامب الذي رعى دخول صديقه القديم في شراكات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركة "أوبن آي".

كما موّل إليسون استحواذ ابنه ديفيد مؤخرا على شركة "باراماونت"، ويخوض حاليا صراعا مع نتفليكس للاستحواذ على "وارنر براذرز".