وارنر: عرض "باراماونت" وهمي.. وصفقة نتفليكس لا تزال الأفضل

أوصت شركة «وارنر براذرز ديسكفري» مساهميها، برفض عرض باراماونت النقدي غير المرغوب فيه للاستحواذ على الشركة، مؤكدة أنها لا تزال ترى أن مقترح نتفليكس للاستحواذ على استوديوهاتها وخدمة البث «HBO Max» هو الخيار الأفضل.

وفي رسالة إلى المساهمين، وصفت وارنر عرض باراماونت بأنه «وهْمي»، مجددةً مخاوفها حيال مصداقية حقوق الملكية التي تعرضها باراماونت، ومشككةً في هيكل التزام عائلة إليسون بتمويل الصفقة.

ويُعدّ ديفيد إليسون، الرئيس التنفيذي لباراماونت، ووالده لاري إليسون، الملياردير الشريك المؤسس لشركة «أوراكل»، من كبار المساهمين في باراماونت، إلى جانب شركة «ريدبيرد كابيتال». ويشمل عرض بارامونت شراء شبكة سي إن إن أيضاً، وهو عرض يحظى برضا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عبر عن رغبته في تغيير إدارة الشبكة الإخبارية وتغطياتها.

وكانت «نتفليكس» قد وافقت في وقت سابق من هذا الشهر على على صفقة بـ 83 مليار دولار، تتضمن دفع 72 مليار دولار، أي 27.75 دولاراً للسهم الواحد، نقداً وأسهمًا، مقابل أعمال الاستوديو وخدمة البث «HBO Max» التابعة لورنر، وذلك بعد انقسام شركة الترفيه إلى كيانين منفصلين، وستكون شبكة سي إن إن ضمن الجزء الواقع خارج صفقة نتفلكس.

وعقب ذلك، انتقلت باراماونت إلى تقديم عرض عدائي بقيمة 108 مليارات دولار للاستحواذ على كامل شركة وارنر. وقد جادلت باراماونت بأن عرضها يوفر قيمة أفضل للمساهمين، وأن فرص مروره تنظيمياً أعلى. ويبلغ العرض "العدائي" لباراماونت 30 دولاراً للسهم الواحد، مع أن الشركة أبلغت وارنر أيضاً بأن هذا العرض ليس «الأفضل والنهائي»، في إشارة إلى إمكانية رفعه. وكلمة العدائي تطلق على العروض التي تستهدف المساهمين بشكل مباشر دون المرور بمجلس الإدارة.

وقالت وارنر في رسالتها إن عائلة إليسون تستخدم صندوقاً ائتمانياً قابلاً للإلغاء لتمويل الصفقة، وإن الوثائق التي قدمتها باراماونت بشأن هذا الالتزام «تحتوي على ثغرات ومخارج وحدود تعرّضكم، أيها المساهمون، وتعرّض شركتنا لمخاطر».

وفي المقابل، أوضحت وارنر أن صفقة الاندماج مع نتفليكس مدعومة بالكامل من شركة عامة تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 400 مليار دولار، وتمتلك ميزانية عمومية بتصنيف استثماري.

وقالت وارنر في الرسالة: «شروط صفقة نتفليكس أفضل». وأضافت: «عرض باراماونت يوفر قيمة غير كافية ويفرض مخاطر وتكاليف كبيرة ومتعددة على وارنر».

وأضافت أن مجلس إدارتها تواصل مراراً مع جميع الأطراف، وعقد عشرات المكالمات والاجتماعات مع المعنيين وعائلة إليسون. وأضافت أنها أثارت مخاوفها بشأن التمويل مع باراماونت وعائلة إليسون، ومنحتهم عدة فرص لتعديل العرض. كما أكدت وارنر أن مجلس إدارتها لا يرى «فرقاً جوهرياً في المخاطر التنظيمية» بين عرض باراماونت وصفقة نتفليكس.