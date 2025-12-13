«سايينت» تعزز عملياتها في المنطقة

أعلنت شركة سايينت ليمتد الهندية، الرائدة عالمياً في حلول الهندسة الذكية، عن تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، عبر إطلاق عمليات مخصصة في المنطقة، في خطوة توسّع من انتشارها العالمي، وتتيح لها خدمة عملائها بصورة أفضل في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل والاتصال الحيوية.

وتسعى الشركة من خلال هذا التوسع الاستراتيجي، إلى توظيف خبرتها العميقة في مجالات الهندسة، المدعومة بتقنيات الذكاء المؤسسي، ونهج يركز على العميل، لدعم الخطط الطموحة في المنطقة المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الذكية والتحول الرقمي والانتقال في قطاع الطاقة. ويأتي هذا التوسع، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها اقتصادات المنطقة، استجابة لرؤى التنمية الوطنية، مثل «رؤية الإمارات 2031»، التي تزيد الطلب على الهندسة المتقدمة، وحلول الذكاء الجغرافي، والخدمات الرقمية السحابية، وبرامج الاستدامة، وتقنيات الاتصال من الجيل التالي.

ويعزز هذا الحضور قدرة الشركة على التعاون الوثيق مع الحكومات وقطاعات المرافق والنقل، وشركات الاتصالات والمؤسسات الخاصة، عبر تقديم حلول الهندسة الذكية والتحديث الرقمي، وخدمات التصميم، وصولاً إلى التصنيع، بما يساعد في رفع كفاءة العمليات، وتعزيز المرونة، وتمكين النمو المستدام.

ولتعزيز وجودها في الشرق الأوسط، استحوذت «سايينت» على مؤسسة أبوظبي والخليج للحاسب الآلي، وهي شركة استشارات تقنية وخدمات رقمية، مقرها أبوظبي، وتخدم قطاع الطاقة بشكل رئيس. ويمنح هذا الاستحواذ «سايينت» قدرة أكبر على تنفيذ برامج التحول الرقمي المخصصة، وحلول إنترنت الأشياء، وإدارة الأصول القائمة على البيانات، وخدمات الهندسة الميدانية، بما يتماشى مع أولويات الانتقال في قطاع الطاقة في المنطقة.

وقال سوكامال بانيرجي المدير التنفيذي، الرئيس التنفيذي لشركة سايينت: «إن توسع سايينت في الشرق الأوسط، يعكس التزامنا بأن نكون شريكاً "استراتيجياً" في التحول الرقمي والهندسي في المنطقة. وبالاستناد إلى إرثنا العالمي القوي في الهندسة، نعمل على تعميق تركيزنا على الحلول التي تدعم برامج الرؤى الوطنية، وتسهم في تسريع تطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز نتائج الاستدامة».

من جانبه، أوضح راجيندرا فيلاغابودي العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة سايينت دي إل إم، توجهات الشركة في المنطقة، قائلاً: "تتخصص «سايينت» في تصنيع منتجات إلكترونية معقدة، وذات مهام حساسة، وبأحجام إنتاجية منخفضة إلى متوسطة، لقطاعات الطيران والدفاع والصناعة والطب والسيارات. ومع توسع سايينت في الشرق الأوسط، نهدف إلى توفير هذه القدرات التصنيعية المتقدمة لعملاء المنطقة، بما يضمن سرعة الإنجاز ودعما˝ محليا˝ لحلول تلبي أعلى المعايير العالمية.