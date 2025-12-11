«ليجند القابضة» تستثمر 500 مليون درهم في مركز سيارات بـ «جافزا»

أعلنت مجموعة ليجند القابضة، ومقرها إمارة دبي، عن استثمار قدره 500 مليون درهم للتوسع في عملياتها ضمن قطاع السيارات، من خلال إنشاء مقر إقليمي جديد في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) يمتد على مساحة مليون قدم مربع، ويضم خطاً لتجميع الدراجات النارية ومركزاً للتصدير ضمن منظومة متكاملة لصناعة السيارات.

يضم المركز أنظمة لتوليد الطاقة الشمسية تساهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 15%، إلى جانب أنظمة مؤتمتة متقدمة لإدارة المركبات والعمليات اللوجستية. كما يشمل خط تجميع مخصصاً للدراجات النارية قادراً على إنتاج ما يصل إلى 10000 وحدة كهربائية وغير كهربائية سنوياً لأسواق الخليج. وبمجرد تشغيله بالكامل، سيتولى الموقع إدارة أكثر من 120000 مركبة سنوياً، بما في ذلك المخزون. ويشكل المجمع الجديد القاعدة الأساسية لعمليات «ليجند موتورز» في تخزين المركبات وتجهيزها وتوزيعها، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع في أكثر من 100 سوق. ويسهم التوسع في دعم هدف دبي بتعزيز التصنيع المتقدم واستقطاب مشاريع تنقل عالية القيمة. وسيتم تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين، تبدأ بتجهيز مساحة قادرة على استيعاب 5000 مركبة بحلول أبريل 2026، على أن تتوسع لاحقاً إلى منشأة متعددة الطوابق تستوعب أكثر من 20000 مركبة بحلول يناير 2028.

خطوة استراتيجية

وقال ناجاراج بونادا، المدير العام لشركة «ليجند موتورز جلوبال»: «مقرنا الجديد والمجمع اللوجستي في المنطقة الحرة لجبل علي خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة توسعنا العالمي، مشيراً إلى أن دبي توفر البنية التحتية والبيئة التجارية اللازمة لدعم عمليات تصدير تنافسية. ويسهم المركز في تعزيز شبكة التوزيع، وتحسين الكفاءة، ودعم حلول آمنة ومستدامة لمرحلة النمو المقبلة».

وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «يعزز استثمار مجموعة ليجند القابضة جهود دبي في تطوير منظومة متكاملة لقطاع السيارات. ومع تنامي المجمعات الخاصة بالتنقل في "جافزا"، وتطور سوق دبي للسيارات ليصبح أحد أكبر مراكز تجارة السيارات عالمياً، تواصل الإمارة إنشاء البنية التحتية اللازمة للتصنيع والتوزيع والتصدير على نطاق عالمي. وتوفر جافزا للمصنعين إمكانية الوصول إلى منظومة التجارة في دبي، بما يمكنهم من تحقيق نمو سريع في الأسواق العالمية».

ومن المتوقع أن يضيف المشروع قدرات كبيرة إلى مجمع قطاع السيارات في «جافزا»، الذي يحتضن حالياً أكثر من 940 شركة، ويستفيد من الاتصال المباشر بالميناء ومن البنية التحتية اللوجستية متعددة الأنماط.