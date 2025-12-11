"أدنوك للتوزيع" و"أبوظبي الأول" و"ماستركارد" تطلق بطاقة "مكافآت أدنوك" الائتمانية

أعلنت اليوم، "أدنوك للتوزيع"، وبنك أبوظبي الأول، و"ماستركارد"، عن إطلاق بطاقة "مكافآت أدنوك" الائتمانية.

وستكون البطاقة الائتمانية، أول بطاقة مشتركة للوقود وخدمات التنقل في الدولة، ما يُمثل انطلاقة تعاون إستراتيجي طويل الأمد بين الشركات الثلاثة.

ويُتيح هذا التعاون الاستفادة من شبكة "أدنوك للتوزيع" الواسعة، وخبرة بنك أبوظبي الأول المالية، والانتشار العالمي لـ "ماستركارد"، ليُشكل منصة لمزيد من التعاون المستقبلي بين الأطراف الثلاثة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، بهذه المناسبة، إن إطلاق بطاقة "مكافآت أدنوك" الائتمانية يمثل خطوة مهمة تؤكد جهود أدنوك للتوزيع نحو إعادة تعريف مفهوم قطاع الوقود وخدمات التجزئة والتنقّل في الدولة، مشيرا إلى أن هذا المنتج يقدم واحدة من أكثر العروض قيمة في السوق، بفضل مكافآت رائدة ومزايا قيّمة ترتقي بتجربة العملاء.

وأضاف أنه من خلال الجمع بين الانتشار الواسع لشبكة ’أدنوك للتوزيع‘، وريادة بنك أبوظبي الأول، والانتشار العالمي لماستركارد، نؤسس منصة متكاملة توفر للعملاء مزيدًا من التوفير والراحة والخيارات.

وتقدم البطاقة قيمة استثنائية لحامليها وتتيح لهم الحصول على نسبة استرداد تصل إلى 15% من قيمة جميع مشتريات "أدنوك"، بما في ذلك التزوّد بالوقود، وخدمات العناية بالسيارات، والتسوق من متاجر "واحة من أدنوك"، وهو أفضل عائد في السوق عبر أكبر شبكة لتجارة الوقود وخدمات التنقّل في الإمارات.

وتُحوَّل المكافآت إلى نقاط "مكافآت أدنوك" يمكن استبدالها بالوقود، وشحن المركبات الكهربائية، وخدمات العناية بالسيارات، ومنتجات متاجر التجزئة، إضافة إلى عروض قيمة من أكثر من 120 علامة تجارية عبر تطبيق "أدنوك".

ويُمكن للأعضاء من خلال تطبيق "أدنوك" الاستمتاع بعروض حصرية مقدمة من أكثر من 120 علامة تجارية، تشمل قطاعات نمط الحياة والمأكولات والسفر، بالإضافة إلى إمكانية تحويل النقاط إلى برامج ولاء أخرى مثل "سمايلز" من "إي آند"، و"شكراً" من مجموعة لاندمارك، وأميال "ضيف الاتحاد".

كما يحصل حاملو البطاقة تلقائياً على فئة العضوية الذهبية في برنامج "مكافآت أدنوك"، مما يمنحهم مزايا إضافية وامتيازات حصرية.

من جانبها، قالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول، إن البنك يلتزم بتقديم حلول مالية مبتكرة ومخصصة ترتقي بتجارب عملائه.

وأوضحت أن بطاقة الائتمان المشتركة الجديدة مع أدنوك للتوزيع وماستركارد ليست مجرد وسيلة دفع، بل تُعد منصة توفر قيمة يومية حقيقية.

من جهته، قال جهاد خليل، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشرق العربي لشركة "ماستركارد"، إن الشركة تلتزم بتوفير قيمة مجزية لحاملي البطاقات، وتعزيز تجربة العملاء من خلال شراكات فعّالة.

وتوفر البطاقة من فئة "وورلد ماستركارد" المرموقة، مزايا حصرية تشمل التأمين المجاني على السفر، والدخول إلى صالات كبار الزوار في المطارات، وتجارب حصرية عبر منصة priceless.com التابعة لماستركارد.

وتشمل المزايا الإضافية خصومات على الإقامة في الفنادق وتأجير السيارات، بجانب عروض على التسوق عبر الإنترنت من "كارفور"، وخدمات التوصيل من "طلبات"، واشتراك "شاهد VIP".

وتُضاف النقاط المكتسبة من خلال البطاقة بشكل مباشر إلى برنامج "مكافآت أدنوك"، ويمكن استبدالها مقابل التزود بالوقود، وشحن المركبات الكهربائية، والمشتريات من متاجر "واحة من أدنوك"، إضافةً إلى خدمات مثل غسيل السيارات وتغيير الزيت.

جدير بالذكر أن عدد أعضاء برنامج "مكافآت أدنوك" تجاوز 2.5 مليون عضو في عام 2025، ما يؤكد مكانته كأكبر برنامج ولاء في قطاع الوقود والتنقّل في دولة الإمارات.

ويستمر البرنامج بالنمو بشكل متسارع، حيث سجل نمواً بنسبة 17 % في عدد الأعضاء على أساس سنوي، ليرسخ مكانته كمعيار رائد للقيمة.