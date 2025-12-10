«مِراس» تمنح عقداً بقيمة 340 مليون درهم لتطوير مشروع «رِوى»

منحت «مِراس» التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عقداً بقيمة 340 مليون درهم إلى شركة «الساحل للمقاولات» لتطوير مشروع «رِوى» ضمن مجمع «مدينة جميرا ليفنج»، والذي من المتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من 2027. يشمل المشروع 3 مبانٍ سكنية من 10 طوابق تضم بمجملها 244 شقة فاخرة.

ويعتبر العقد امتداداً للشراكة طويلة الأمد بين «مِراس» و«الساحل للمقاولات»، التي شارفت على الانتهاء من المرحلة الخامسة من مجمع «مدينة جميرا ليفنج».

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ «دبي القابضة للعقارات»: «يمثل مشروع «رِوى» أحدث مرحلة في مسار تطوير مجمع «مدينة جميرا ليفنج» الذي يعتبر واحداً من الوجهات المفضلة في دبي». وقال المهندس مصطفى حسن، المدير العام لشركة الساحل للمقاولات: «نفخر بتجديد شراكتنا مع «مِراس» لإنجاز مشروع «رِوى» المتميز».