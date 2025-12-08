جيتور تكشف عن سيارتها G700 في دبي

في خطوةٍ ترسي معايير جديدة في قطاع السيارات بدبي، كشفت شركة جيتور، بالتعاون مع مجموعة إيليت القابضة، عن سيارتها جيتور G700 الجديدة كلياً والمتوفرة حالياً في صالات العرض، جاء هذا الإطلاق الاستثنائي ضمن فعالية إعلامية خاصة أُقيمت يوم الأربعاء 10 سبتمبر في فندق أرماني دبي الفاخر، حيث حظي الضيوف وممثلو الصحافة بفرصةٍ حصرية للاطلاع على هذه السيارة الفاخرة متعددة الاستخدامات ذات الأداء القوي على الطرق الوعرة. وتوجت الأمسية بعرض ضوئي مبهر على واجهة برج خليفة، احتفاءً بقدوم G700 كإحدى أبرز سيارات العام وأكثرها تميزاً.

رسّخت جيتور مكانتها كاسم مرموق في عالم سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر، مدفوعة بفلسفة "السفر +". وحرصت على تصميم سياراتها لتقديم أسلوب حياة يركز على السلامة، والراحة، والذكاء، والجودة. وبفضل انتمائها إلى مجموعة سيارات معترف بها عالمياً، حققت جيتور توسعاً سريعاً في الأسواق الدولية، مقدمةً مزيجاً متكاملاً من التقنيات المتقدمة، والأداء القوي، والفخامة، وقيمة استثنائية.

تقدّم جيتور G700 تعريفاً جديداً لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة متعددة الاستخدامات، فهي مصممة خصيصاً لعشاق الأداء الذين ينشدون أفضل صورة. بقلبها النابض بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر ومحركين كهربائيين مزدوجين، تطلق G700 قوة مجمّعة تبلغ 904 حصان وعزم دوران يصل إلى 1135 نيوتن متر، مما يمنحها تسارعاً مذهلاً من 0 إلى 100 كم/س في 4.6 ثانية فقط. وتتميز هذه السيارة بمدى قيادة إجمالي يتراوح بين 800 و1,000 كم، وقدرة على اجتياز المياه بعمق 900 مم، بالإضافة إلى سبعة أوضاع قيادة ذكية للطرق الوعرة، مما يجعلها قادرة على تحمّل مختلف التضاريس، من شوارع المدينة إلى كثبان الصحراء.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال السيد كي تشندوانغ، رئيس جيتور العالمية:" يؤكد هذا الحدث الإعلامي الخاص بسيارة G700 هنا في دبي، التزامنا الراسخ تجاه سوق الإمارات، ويعد خطوة محورية في خطط توسعنا بالمنطقة. كما أن هذه الفعالية هي منصة مثالية لعرض رؤية جيتور في الابتكار وتقديم تجارب فاخرة، وتوطيد علاقاتنا مع شركائنا وعملائنا المتميزين".