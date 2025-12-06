شراكة بين المركز الميكانيكي للخليج العربي و«إنيوس» البريطانية

أبرم المركز الميكانيكي للخليج العربي اتفاقية مع علامة «إنيوس أوتوموتيف» البريطانية، المتخصصة في تصنيع السيارات رباعية الدفع، ليصبح بموجبها الموزع الرسمي للعلامة في الإمارات.

وبعد افتتاح المكتب الرئيسي الجديد لـ«إنيوس أوتوموتيف» بدبي في شهر سبتمبر الفائت تستعد العلامة لعرض أسطولها من سيارات «إنيوس أوتوموتيف» المخصصة للطرقات الوعرة في صالة عرض مؤقتة في حي دبي للتصميم «دي 3»، من 1 حتى 14 ديسمبر الجاري.

وتكتب هذه الشراكة سطور فصل جديد في حكاية علامة «إنيوس أوتوموتيف» في الإمارات، حيث يضع المركز الميكانيكي للخليج العربي خبرته في المبيعات، وشبكته القوية لخدمات ما بعد البيع، وإلمامه بالسوق في تصرف العلامة، لدفع نموها في المنطقة، وسيستفيد جميع العملاء، الذين يملكون سيارات إنيوس أوتوموتيف، أو الذين ينوون اقتناء سيارة من العلامة، من خدمات الصيانة على يد فريق الخبراء المتخصصين التابع للمركز الميكانيكي للخليج العربي اعتباراً من الشهر الجاري.

وتعليقاً على هذه الشراكة قال الدكتور أندرياس شاف، مدير عام مجموعة البطحاء للسيارات: «تليق سيارة «إنيوس جرينادير» بالمركز الميكانيكي للخليج العربي وبسوق الإمارات، ولا تخفى علينا أهمية سيارات الدفع الرباعي هنا، وفي الشرق الأوسط عموماً، فنحن في خدمة عملاء يعرفون تماماً ما يريدون، وينشدون مستويات الأداء والراحة والمتانة، التي توفرها سيارة جرينادير». وتابع: «نمتلك عشرات السنوات من الخبرة، وفريق المبيعات في الشركة ملم جيداً بالعلامة، كما أن شبكة خدمات ما بعد البيع ستضمن لنا علاقة مميزة بالعملاء الكرام، لا تنتهي لحظة استلام المفاتيح ومغادرة صالة العرض».

وأضاف دان بالمر، المدير الإقليمي لشركة «إنيوس للشرق الأوسط وأفريقيا»: «تعد منطقة الشرق الأوسط من الأسواق الاستراتيجية المهمة بالنسبة للعلامة. ونظراً إلى ثقافة القيادة في الإمارات التي تتمحور حول المغامرات على الطرقات الوعرة وتقدير السيارات عالية الجودة تتخذ شركة «إنيوس جرينادير» الخطوات الضرورية اللازمة، لمواصلة ترسيخ حضورها وتمهيد الطريق نحو مزيد من النمو والنجاح». وأردف بالقول: «نتطلع بفارغ الصبر إلى رؤية المزيد من سيارات جرينادير على طرقات الإمارات، وجبالها الوعرة، وكثبانها الرملية.

ويأتي هذا الفصل الجديد لعلامة «إنيوس أوتوموتيف» في منطقة الخليج ضمن سلسلة من الخطوات المحورية، التي تتخذها الشركة ضمن استراتيجيتها للتوسع العالمي، فقد افتتحت العلامة مؤخراً مقرها الرئيسي الجديد في الأمريكيتين بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة، في خطوة تعد محطة مهمة في أكبر سوق مبيعات لها».