"سبيس إكس" تستعد لطرح أسهم بـ800 مليار دولار

تستعد شركة "سبيس اكس" الرائدة في مجال الفضاء والمملوكة للثريّ الأمريكي إيلون ماسك، لطرح أسهم بناء على تقييم إجمالي لأصولها بقيمة 800 مليار دولار، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عدّة، وهو أعلى تقييم في العالم لشركة غير مدرجة في البورصة.

ويوازي هذا التقييم ضعف ما كان عليه في آخر عملية بيع أسهم قبل خمسة أشهر فقط.

وسيسهم نجاح هذه العملية في زيادة ثروة مالك الشركة إيلون ماسك الذي أصبح في مطلع أكتوبر الماضي أول رجل في العالم تبلغ ثروته 500 مليار دولار، بحسب موقع فوربس.

وتقول وسائل إعلام إنه ما زال يملك نحو 42 % من رأسمال الشركة.

ولم يشأ المسؤولون في "سبيس اكس" الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس.

أسس إيلون ماسك شركة "سبيس اكس" في العام 2002، وفرضت نفسها فاعلا أساسيا في قطاع الفضاء، ولاسيما مع صواريخها "فالكون 9" التي أطلقت حتى الآن مهمات عدة إلى الفضاء، سواء لوضع أقمار اصطناعية في مدار الأرض أو لنقل معدات للرواد المقيمين في محطة الفضاء الدولية.

وتنوي "سبيس اكس" إرسال مركباتها إلى القمر والمريخ خلال العامين المقبلين.