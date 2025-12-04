«دانز» توقع اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة الإمارات للطيران

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز» عن توقيع اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة الإمارات للطيران، بهدف تطوير مفاهيم مستقبلية ونماذج أولية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة حركة المرور الجوية.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، في إطار الجهود الرامية إلى دعم مستهدفات مبادرة «مواهب الطيران 33» التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي أخيراً، والهادفة إلى تعزيز تمكين الكفاءات وإعداد قيادات تتمتع بالجاهزية للمستقبل، من خلال ربط التعليم المتخصص بالابتكار التقني في قطاع الطيران.

وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على استكشاف مفاهيم ونماذج أولية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة حركة المرور الجوية، ضمن مشروع يركز على تطوير مجموعة من الأنظمة الذكية تشمل نظام متنبئ التأخير بالذكاء الاصطناعي، ومحلل انحراف المسار رباعي الأبعاد، ومتنبئ ازدحام القطاعات الجوية، إضافة إلى موصي برنامج تأخير الإقلاع (GDP) المعتمد على الوكلاء، ولوحة معلومات الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI). ومن شأن هذه التقنيات رفع كفاءة التخطيط التشغيلي وتعزيز مرونة المجال الجوي، بما يدعم جاهزية دبي للمستقبل ضمن منظومة طيران عالمية متقدمة.

وستكون هذه المشاريع جزءاً من مبادرات بحثية صناعية عالية المستوى يشارك فيها نخبة من الأكاديميين والباحثين والعلماء، إلى جانب طلبة الدكتوراه والبكالوريوس في تخصصات الطيران وعلوم البيانات من جامعة الإمارات للطيران.

حلول مبتكرة

وقال إبراهيم أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: «تجسد هذه الاتفاقية مع جامعة الإمارات للطيران شراكة استراتيجية تعزز جهودنا في تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق القدرات الوطنية في المجالات المتقدمة لإدارة الحركة الجوية. ويتيح دمج الخبرة العملية لـ«دانز» مع البيئة البحثية والأكاديمية لجامعة الإمارات للطيران تمكين الكفاءات الإماراتية من اكتساب مهارات تقنية ومعرفية متقدمة تؤهلها للمشاركة الفاعلة في تشكيل مستقبل القطاع، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران».

تمكين الطلبة

من جانبه، قال الدكتور أحمد آل علي، نائب رئيس جامعة الإمارات للطيران: «نلتزم في جامعة الإمارات للطيران بدعم البحث العلمي باعتباره محوراً رئيسياً لفهم تعقيدات قطاع الطيران واستشراف تحدياته. ويشكل التعاون مع «دانز» خطوة محورية تسهم في تطوير برامج بحثية متقدمة توفر للباحثين وطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس فرصاً للعمل على تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تشغيلية تحاكي الواقع العملي، وتشكل هذه المشاريع منصة لإعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على قيادة الابتكار ودعم منظومة الطيران في دولة الإمارات».

نموذج متقدم

وتجسد الاتفاقية نموذجاً متقدماً للشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التشغيلية في الدولة، بما يدعم تنمية المواهب الوطنية، ويعزز قدرة «دانز» على تطوير أنظمة تعتمد على المعرفة والبحث العلمي، تمهيداً لمرحلة جديدة من التشغيل الذكي الذي يشمل المجال الجوي لإمارة دبي، ويرسخ الدور الحيوي لجامعة الإمارات للطيران في إعداد الكوادر المؤهلة.

وتأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع أهداف مبادرة «مواهب الطيران 33» في توفير أكثر من 4000 فرصة تدريب متقدم، لإعداد كوادر وطنية ومحلية وعالمية تتمتع بالجاهزية للمستقبل والشمولية في المهارات والقدرة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في قطاع الطيران، وبما يعزز التشغيل المتميز عالمي المستوى في مطارات دبي.