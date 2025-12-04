سوليتير تشيد بهيئة دبي للطيران المدني لدورها الحيوي في تعزيز عمليات شركات الطيران

كرّمت شركة سوليتير خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران، هيئة دبي للطيران المدني (DCAA) لدعمها المتواصل ومساهماتها المهمة في نمو عمليات الشركة. وقدّم السيد حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوليتير، درعاً تقديرياً خاصاً لفريق الهيئة، تقديراً وتثميناً لتوجيهاتهم القيّمة والتزامهم بتعزيز تميز قطاع الطيران في دبي.

وقال عثمان: «تلعب هيئة دبي للطيران المدني دوراً محورياً في دعم وتمكين عملياتنا وضمان انسجام وتوافق نمونا مع رؤية دبي الطموحة في مجال الطيران. ونحن نُقدّر عالياً دعمهم وقيادتهم المتواصلة، ونفخر بالاعتراف بدورهم الحيوي في رحلة شركتنا».

جدير بالذكر أن سوليتير التي أطلقت عملياتها التجارية في أكتوبر 2024، استطاعت الحصول على شهادة المشغل الجوي في وقت قياسي، بعد خمسة أشهر فقط على تأسيسها، في إنجاز كبير تم بفضل تعاونها الوثيق مع منظومة الطيران المتقدمة في دبي.

وتدير سوليتير حالياً أسطولاً مكوناً من سبع طائرات شحن من طراز بوينج 737-800 CF، بسعة حمولة إجمالية تبلغ 154 طناً، كما تهدف الشركة إلى زيادة أسطولها إلى 20 طائرة بحمولة إجمالية تبلغ 440 طناً بنهاية عام 2026، وتغطية أكثر من 50 مدينة في مرحلتها التشغيلية الأولى.