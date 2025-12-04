عروض ذهبية في 250 متجر مجوهرات خلال مهرجان دبي للتسوق

أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات عن إطلاق حملتها الذهبية الخاصة بمهرجان دبي للتسوق في دورته الحادية والثلاثين، حيث تقدم فرصة استثنائية للمتسوقين لربح جوائز ذهبية قيمة إلى جانب الاستفادة من عروض حصرية في مئات متاجر المجوهرات المشاركة. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للذهب وتأكيد استمرار المهرجان كأحد أبرز مواسم التسوق في المنطقة.

تنطلق الحملة من 5 ديسمبر 2025 حتى 11 يناير 2026، ويحق للمتسوقين الذين ينفقون 1500 درهم أو أكثر في أي من المتاجر المشاركة الدخول في السحوبات على جوائز تصل إلى 5 كيلوغرامات من الذهب. وتشمل الجوائز 17 فائزاً طوال فترة الحملة، مع سحوبات أسبوعية يتم خلالها اختيار أربعة فائزين يحصل كل منهم على 250 غراماً من الذهب، في حين يختتم المهرجان بسحب نهائي يفوز فيه مشارك واحد بالجائزة الكبرى وقدرها كيلوغرام واحد من الذهب.

وتتوزع العروض هذا العام عبر أكثر من 250 متجراً في أنحاء دبي، حيث تقدم المتاجر المشاركة مجموعة واسعة من المزايا، تشمل:

• خصومات أكثر من 50% على رسوم المصنعية على مجموعة مختارة من المجوهرات الذهبية.

• استرجاع نصف القيمة على مجموعة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ

اكتشفوا مجوهرات الألماس واللؤلؤ الراقية وتمتعوا باسترجاع نصف القيمة على مجموعات مختارة.

• خصم 70% على مجوهرات الألماس واللؤلؤ

تصاميم أنيقة بأسعار مذهلة مع خصم يصل إلى 70% على مجموعة مختارة.

• استبدال الذهب القديم دون أي خصم من قيمته الأصلية

يمكن للعملاء استبدال ذهبهم القديم بآخر جديد من دون أي خصومات أو اقتطاعات من قيمته، يسرى العرض في المتاجر المشاركة.

وقال توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات: «مع احتفالنا بالدورة الحادية والثلاثين لمهرجان دبي للتسوق، نواصل التزامنا بتعزيز مكانة دبي وجهة أولى لتسوق المجوهرات. ومن خلال هذه الحملة، نمنح المتسوقين فرصة للفوز بجوائز كبرى ونقدم لهم تجارب تسوق لا تنسى».

وتسهم عروض المجوهرات سنوياً في تعزيز زخم مهرجان دبي للتسوق من خلال رفع معدلات الإقبال والإنفاق، ما يؤكد الدور المحوري لهذه الفئة في ترسيخ مكانة دبي وجهة مفضلة للتسوق الراقي. وتحرص مجموعة دبي للمجوهرات عبر حملتها هذا العام على تعزيز نشاط القطاع ودعم النمو المتواصل في سوق الذهب والمجوهرات في الإمارة.