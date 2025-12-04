دناتا للسفريات تحصد 10جوائز في حفل جوائز السفر العالمية لمنطقة الشرق الأوسط 2025

حصدت علامات مجموعة دناتا للسفريات في دول مجلس التعاون الخليجي عشر جوائز في حفل جوائز السفر العالمية لمنطقة الشرق الأوسط 2025. وقد احتفل ممثلو علامات دناتا للسفريات، المغامرات العربية، ودناتا لخدمات التمثيل، التابعة للمجموعة بالفوز خلال فعالية في مقر دناتا للسفريات الرئيسي بعد إعادة إطلاق علامته الجديدة على شارع الشيخ زايد.

وتمثل مجموعة دناتا للسفريات قطاع السفر التابع لشركة دناتا، إحدى أبرز مزودي خدمات الطيران والسفر على مستوى العالم. وتواصل وكالة دناتا للسفريات، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، تعزيز حضورها في دول مجلس التعاون، حيث نالت جائزة وكالة السفر الرائدة في دبي 2025 ووكالة السفر الرائدة في السعودية 2025 للسنة الثانية على التوالي. وفي إطار هويتها الجديدة، كشفت الشركة مؤخراً عن زي موحد جديد لفِرق المبيعات، لترسخ مكانتها كوكالة سفر عصرية تواصل النمو والابتكار انطلاقاً من دبي.

وحصدت المغامرات العربية أربع جوائز ضمن الفئات التالية: شركة إدارة الوجهات الرائدة في دولة الإمارات 2025، شركة إدارة الوجهات الرائدة في دبي 2025، شركة السفاري الصحراوية الرائدة في دولة الإمارات 2025، وشركة تنظيم الجولات السياحية الرائدة في دولة الإمارات 2025. وتواصل فرق العمل لدى الشركة تقديم تجارب وجولات جديدة للسوق الإماراتي.

كما حققت دناتا لإدارة السفر، المزود المؤسسي لخدمات السفر التابعة للمجموعة، ثلاث جوائز بارزة هذا العام، بعد حصولها على شركة السفر المؤسسي الرائدة في الشرق الأوسط 2025، وشركة إدارة السفر الرائدة في دبي 2025، وشركة إدارة السفر الرائدة في البحرين 2025. وفي الوقت نفسه، فاز قطاع الطيران في دناتا لخدمات التمثيل بجائزة أفضل وكيل عام لشركات الطيران في الشرق الأوسط 2025.

وقال جون بيفان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا للسفريات: "يسعدنا الإعلان عن تحقيق رقم قياسي بلغ عشر جوائز لعلامات مجموعة دناتا للسفريات عبر فئات متعددة ضمن هذه الجوائز العالمية المرموقة لعام 2025. تعكس هذه الإنجازات قوة عملياتنا القائمة في دبي، وجودة المنتجات والخدمات الرائدة التي تواصل فرقنا تقديمها. ويسعدنا أن نشهد توسع حضورنا في دول مجلس التعاون بينما نواصل التزامنا بدفع أجندة سفر مبتكرة وديناميكية في منطقة الشرق الأوسط".

تُعد جوائز السفر العالمية منصة دولية لتكريم والاحتفاء بالتميز في مختلف قطاعات السفر والسياحة والضيافة، ويتم التصويت فيها من قبل متخصصين في قطاع السفر والسياحة من مختلف أنحاء العالم.