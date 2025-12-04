بيل غيتس يشارك في مبادرة حول شلل الأطفال خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025

تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعقد أسبوع أبوظبي المالي، الحدث المالي الذي يستضيفه أبوظبي العالمي (ADGM) مع القابضة (ADQ) بصفتها شريكاً رئيسياً للحدث من 8 إلى 11 ديسمبر 2025، وأعلن الحدث عن استضافة بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس، كمتحدث رئيسي في جلسة محورية تنظمها مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني وتتضمن الإعلان عن مبادرة إنسانية فائقة الأهمية.

ويشارك بيل غيتس في جلسة بعنوان "الاستثمار في الإنسانية: تسخير رأس المال الخاص لدفع التقدم العالمي"، والتي تقام في اليوم الأول من الحدث، وتسلّط الضوء على دور التمويل المبتكر والشراكات في مواجهة التحديات العالمية الملحة. كما تتضمن الجلسة كلمة رئيسية تلقيها سعادة الدكتورة شما خليفة المزروعي، المدير العام بالإنابة لمؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، إلى جانب مجموعة من الشخصيات رفيعة المستوى.

وستُختتم الجلسة بفعالية تتضمن تعهد بارز بمشاركة كوكبة من القادة العالميين والجهات المانحة للإعلان عن التزام بتمويل جديد دعماً للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال (GPEI)، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى القضاء على المرض حول العالم.

وتشكل هذه الفعالية الخاصة أحدث إضافة إلى أسبوع أبوظبي المالي الذي يجمع نخبة المؤسسات المالية العالمية وصنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأسواق والمبتكرين في "عاصمة رأس المال" من 8 إلى 11 ديسمبر 2025. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث المالي العالمي رفيع المستوى هذا العام رؤساء تنفيذيين، ورؤساء مجالس إدارة، ورؤساء ومؤسسي شركات، يمثلون معاً مؤسسات تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 60 تريليون دولار أميركي، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.