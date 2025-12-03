غرفتا أبوظبي ولاتفيا توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم، اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة لاتفيا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. وجاء توقيع الاتفاقية خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية، في إطار التزام الطرفين بتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقعت الاتفاقية عايدة الخوري، مديرة إدارة ربط الأعمال والخدمات في غرفة أبوظبي وكاترينا زارينا، عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات الخارجية في غرفة تجارة وصناعة لاتفيا. وترسخ الاتفاقية إطاراً منظماً للتعاون يهدف إلى تيسير حركة التجارة، وتشجيع الاستثمار، وتمكين شركات أبوظبي ولاتفيا من استكشاف أسواق جديدة.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الدولتين 103 ملايين دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7.5% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يشير إلى إمكانية توسع التبادل التجاري بشكل أكبر في المرحلة المقبلة. وتظهر البيانات فرصاً واعدة لزيادة الصادرات الإماراتية إلى لاتفيا، لاسيما في قطاعات اللدائن والمواد الكيميائية والمجوهرات والمنتجات المعدنية.

ويسجل أعضاء غرفة لاتفيا في أبوظبي نشاطاً متزايداً في مجالات الخدمات المهنية والفنية، وتجارة الجملة، والعقارات، والخدمات المالية، والرياضة، بما يعكس تنامي حضور الشركات اللاتفية في سوق الإمارة.

من جهة أخرى، تشهد شركات أبوظبي توسعاً متزايداً في لاتفيا، ومن أبرز المشاريع استثمار شركة «إيجل هيلز» بقيمة 3.3 مليارات دولار في مشروع تطوير الواجهة المائية في ريغا، إضافة إلى الاتفاق الاستراتيجي بين شركة «M42» في أبوظبي ووزارة الصحة في لاتفيا لتعزيز التحول الرقمي والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل الجانبان على تبادل الرؤى الاقتصادية والتجارية، ودعم المستثمرين، وتوفير قنوات اتصال مباشرة بين القطاع الخاص في أبوظبي والشركات اللاتفية. كما تنص الاتفاقية على التعاون في تنظيم الوفود الاقتصادية، والمنتديات المشتركة، والمعارض التجارية، بما يتيح للشركات تحديد الشركاء المحتملين، واستكشاف الفرص، وبناء علاقات تجارية مستدامة. كما يشمل التعاون تبادل الخبرات الفنية والاقتصادية، ودعم مشاركة الشركات في الفعاليات الدولية ومبادرات تطوير القدرات.

وبهذه المناسبة، قال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة تدعم تطور العلاقات بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي ولاتفيا، حيث توفر أبوظبي بيئة أعمال مستقرة وتنافسية مدعومة بتشريعات واضحة وبنية تحتية متقدمة واتصال عالمي فعّال. ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل على تمكين الشركات من الجانبين من استكشاف الفرص وتوسيع حضورها وبناء شراكات استثمارية مستدامة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية المشتركة».

ومن جانبها، قالت كاترينا زارينا: «يسعدنا تكريس تعاوننا مع غرفة أبوظبي من خلال هذه الاتفاقية. فهي تعزز قدرتنا على ربط الشركات اللاتفية بسوق أبوظبي سريع النمو، وتفتح مسارات جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. ونتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على كلا الجانبين».

وتتيح الاتفاقية لأعضاء غرفة أبوظبي وصولاً مباشراً إلى سوق لاتفيا ودول الاتحاد الأوروبي عبر غرفة تجارة وصناعة لاتفيا، بما يمكن الشركات من الاستفادة من معلومات موثوقة حول السوق، ورؤى قطاعية متخصصة، وقنوات تواصل تجاري منظمة تدعم خطط التوسع والنمو الدولي. كما تعزز الشراكة جهود غرفة أبوظبي المستمرة لتطوير التواصل العالمي، وتمكين القطاع الخاص، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً دولياً رائداً للاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.