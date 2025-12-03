اتفاقية بين "الإمارات دبي الوطني" و"دبي المالي العالمي" لحمية الثروات العائلية

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن إبرام شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بهدف تمكين الشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية من الحفاظ على إرثهم وثرواتهم وتنميتها للأجيال القادمة ضمن مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي.

وبموجب شروط الاتفاقية الاستراتيجية، سيتعاون قسم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني مع مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي على تلبية الاحتياجات المتغيرة للأفراد ذوي الثروات الضخمة وشركاتهم العائلية من خلال توفير أطر عمل خاصة، ونماذج حوكمة قوية، وهيكلة ضريبية، والتخطيط لتعاقب الإدارة بما يضمن الاستدامة على المدى الطويل والحفاظ على الإرث واستمراريته عبر الأجيال المتعاقبة.

وإدراكاً منه لضرورة توفير الدعم المتخصص، سيستفيد بنك الإمارات دبي الوطني من البنية التحتية ذات المستوى العالمي التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي لتوفير برامج تعليمية وورش عمل وموارد أخرى مصممة خصيصاً تركز على موضوعات رئيسية مثل أفضل الممارسات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب الإدارة، والهياكل التنظيمية للمكاتب العائلية.

وتسهم هذه الاتفاقية الاستراتيجية في توحيد الأهداف المشتركة وتأكيد التزام الجانبين المشترك بتوفير منظومة عمل قوية للشركات العائلية، بما يضيف قيمة كبيرة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني وأعضاء مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنصة للفكر الريادي ودور بنك الإمارات دبي الوطني كمؤسسة مصرفية موثوقة.

وصنف مؤشر المراكز المالية العالمية دبي باعتبارها المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يتمتع بمكانة عالمية رائدة، وقدرات واسعة وعميقة. وبصفته بنكاً وطنياً رائداً، يدرك بنك الإمارات دبي الوطني أهمية الشركات العائلية ودورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وتركز مبادرات البنك بشكل أساسي على التخطيط لتعاقب الإدارة، وإدارة الثروات، وتقديم خدمات مصرفية متخصصة لتلبية احتياجات هذه الشركات.

ويضم مركز دبي المالي العالمي حالياً أكثر من 1,250 كيان عائلي، بما في ذلك العديد من المؤسسات العالمية التي تقدم خدماتها للعملاء من الأفراد. وتدير 120 من أغنى العائلات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، أصولاً تزيد قيمتها عن 1.2 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، ما يساهم بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يساهم قطاع الشركات العائلية بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف نحو 80% من القوى العاملة الوطنية.

قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تختار الشركات العائلية من مختلف أنحاء العالم دبي ومركز دبي المالي العالمي كمنصة موثوقة للنمو والابتكار والتخطيط للمستقبل. وباعتباره مركزاً عالمياً للأعمال العائلية، توفر دبي بيئة متقدمة، فيما يقدّم المركز هياكل عالمية المستوى وخدمات استشارية تمكّن العائلات من حماية الثروات وبناء إرث مستدام. ويعكس تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني التزام المركز بتمكين استراتيجيات إدارة الثروات العائلية المستدامة من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتطبيق أطر متقدمة لخطط الخلافة."

وقال محمد البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعد قسم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني التعاون مع مركز دبي المالي العالمي. ويمثل إبرام هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً في التزامنا تجاه عملائنا من الخدمات المصرفية الخاصة. إننا نتفهم التعقيدات والتطلعات الفريدة للشركات العائلية، ومن خلال تعاوننا مع مركز دبي المالي العالمي، نوفر منصة شاملة للشركات العائلية تتيح خبرات لا مثيل لها في الحوكمة، والتخطيط لتعاقب الإدارة والحفاظ على الثروات. كما يؤكد هذا التحالف التزامنا بتمكين عملائنا من الانتقال إلى المستقبل بثقة، وبما يضمن استمرارية إرثهم ونموه وازدهاره عبر الأجيال".

يوفر مركز دبي المالي العالمي مجموعة واسعة من الأدوات والهياكل التي يمكن للشركات العائلية والأفراد ذوي الثروات الفائقة الاستفادة منها لتلبية احتياجاتهم المختلفة، بما في ذلك التخطيط للخلافة، والحفاظ على الثروات، وحماية الأصول، وتعزيز الحوكمة، والاستثمار عبر الحدود من خلال هياكل الحيازة، والمكاتب العائلية، والمؤسسات. كما تتيح الشراكة توفير مزيد من الحلول المتكاملة لدعم هذه الأهداف. مع الاستفادة من الوصول المباشر إلى الموارد والمنتجات الخاصة من قسم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني. وبتقديم حلول فعّالة للحوكمة العائلية والتخطيط لتعاقب الإدارة، بما في ذلك البرامج التي تستهدف الجيل القادم، يسعى قسم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني إلى تمكين هذه الشركات، ومساعدتها على إعداد واعتماد استراتيجيات تضمن استمرارية أعمالها وتحافظ على قيمها العائلية للمستقبل.