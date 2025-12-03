«دبي لصناعات الطيران» توقع اتفاقيات طويلة الأجل مع AJet لتأجير 10 طائرات بوينغ

أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، اليوم، توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع شركتي AJet والخطوط الجوية التركية، لتأجير 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-8، ومن المقرر تسليم الطائرات خلال عامي 2026 و2027.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، يسعدنا أن نحظى بثقة الخطوط الجوية التركية التي تجمعنا بها علاقة راسخة تمتد لسنوات، لتزويدها بحلول تدعم احتياجات أسطول AJet المتنامي عبر هذه الطائرات المتطورة وعالية الكفاءة في استهلاك الوقود، وذلك تماشيا مع ما تشهده السوق التركية من تطور متسارع، إذ سجلت حركة الطيران فيها زيادة بنسبة 5.7% خلال النصف الأول من عام 2025 وفقاً لوزارة النقل التركية.

يذكر أن «دبي لصناعات الطيران» تملك حاليا وتدير وتلتزم بامتلاك ما مجموعه 236 طائرة من طائرات بوينغ،ً بما في ذلك 119 طائرة من عائلة 737 ماكس.