"مِراس" تعزز مفهوم الحياة الحضرية المعاصرة بمرحلتين من مشروع "سيتي ووك كريستلين"

أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن إطلاق المرحلتين الجديدتين "كريستلين 4" و"كريستلين 5" ضمن مشروع "سيتي ووك كريستلين"، مما يضيف لمنطقة "سيتي ووك" 360 وحدة سكنية فاخرة جديدة ويعزز مكانتها بوصفها واحدةً من أبرز الأحياء الحضرية العصرية في دبي.

تأتي إضافة هذه المراحل الجديدة عقب الإقبال الكبير الذي حققته المراحل السابقة في السوق، مما يرسّخ رؤية مشروع "كريستلين" في تطوير نموذجاً متقدماً للحياة العصرية. وتتألف كل مرحلة من برجين متوسطَي الارتفاع تحيط بهما حدائق منسقة بعناية ونوافير متدفقة، مع إطلالات مفتوحة على أفق دبي. وسيضم "كريستلين 4" 201 وحدة سكنية، في حين يوفر "كريستلين 5" ما مجموعه 159 مسكناً، متضمناً باقة من الشقق العصرية التي تتراوح بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات خاصة مزدوجة الارتفاع وشقق دوبلكس فسيحة من أربع غرف نوم مع تراسات خاصة تتيح تجربة معيشية تتناغم فيها الأناقة الداخلية والحيوية الخارجية.

وبمناسبة إطلاق المشروعين، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات": "يُعدّ كلّ من 'كريستلين 4' و'كريستلين 5' خطوة مهمة في مسار التطوير المتواصل لمنطقة "سيتي ووك"، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الأحياء العصرية ذات الطابع المعماري الفريد في دبي. ويعكس الإقبال الكبير الذي شهدناه التوجه المتنامي نحو أنماط المعيشة الحضرية الحديثة، حيث تتكامل قيم المجتمع وروح التواصل مع جودة التصميم. وتجسد هذه المراحل الجديدة التزام 'مِراس' بتشييد وجهات استثنائية ترتقي بجودة الحياة اليومية وترسي معايير جديدة لبيئات سكنية مدروسة قائمة على تجارب معيشية متميزة".

تجسّد المراحل الجديدة من مشروع "سيتي ووك كريستلين" التكامل مع الرؤية الشاملة للمخطط الرئيسي، والتي تضع عناصر المياه والعافية والمجتمع في صميم التجربة اليومية للسكان الذين سيحظون بمجموعة متنوعة من تجارب العيش والترفيه العصرية المصممة بعناية، ومنها مركز عافية بإطلالة مائية، واستوديوهات للحركة والتدريب، ومساحات للعمل مشتركة، وصالات ومناطق للتواصل الاجتماعي، إضافة إلى مسارات للجري، وركوب الدراجات، وملاعب رياضية، ومسابح على طراز المنتجعات، ومساحات للتشمس، وشبكة من مساحات اللعب والترفيه المخصصة للأطفال والمصممة بعناية فائقة.

يؤكد إطلاق "كريستلين 4 و5" التزام "مِراس" بتقديم تصميم متقن يركّز على احتياجات العملاء، إذ يجمعان بين التصميم المعماري المعاصر والمواد الدافئة والإضاءة الطبيعية الوفيرة، إلى جانب تصاميم مدروسة توازن بين الخصوصية والانفتاح. وتبرز التفاصيل المتميزة - مثل ارتفاع مداخل الأبراج عن مستوى الشارع والردهات مزدوجة الارتفاع - النهجَ الراقي في صياغة بيئة سكنية تتماشى مع معايير العيش الحديث.

يقع "سيتي ووك كريستلين" في قلب دبي، ويوفر وصولاً مباشراً إلى أبرز وجهات المدينة مثل وسط مدينة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وشاطئ جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومطار دبي. ويساهم هذا الترابط، إلى جانب المزيج النابض لهذه المنطقة من متاجر التجزئة والمطاعم وتجارب المعيشة العصرية، في تعزيز مكانة "سيتي ووك" كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمقيمين والمستثمرين الراغبين في حياة عصرية قائمة على التصميم الراقي.

وبفضل هندستهما المعمارية المتقنة، ومرافقهما الراقية، وموقعهما المركزي، يواصل مشروعا كريستلين 4 و5 صياغة ملامح مستقبل المعيشة الحديثة في واحدٍ من أبرز مجتمعات دبي الحضرية.