أمنيات تكشف عن تقدم إنشائي كبير في مشروع ذا ألبا، دورشيستر كوليكشن، دبي مع تعيين إنوفو بيلد المقاول الرئيسي





•أُوكلت الأعمال الرئيسية لمشروع ذا ألبا، دورشيستر كوليكشن، دبي إلى شركة إنوفو بيلد ذ.م.م

•تولّت إنوفو بيلد، الشركة الرائدة في مجال مقاولات العقارات الفاخرة، سابقاً قيادة أعمال بناء مشروع آڤا في نخلة جميرا، دورشستر كوليكشن، دبي عام 2023، وكذلك مشروعَي أورلا وأورلا إنفينيتي، دورشيستر كوليكشن، دبي العام الماضي.

•من المتوقع تسليم مشروع ألبا، دورشيستر كوليكشن، دبي بحلول عام 2028

كشفت أمنيات، المطوّر الرائد للوجهات فائقة الفخامة في دبي، عن سلسلة من الإنجازات الإنشائية المهمة التي تُبرز التقدّم المستمر في مشروع ذا ألبا، دورشيستر كوليكشن، دبي، منذ إطلاقه العالمي في معرض موناكو لليخوت في سبتمبر 2024.

وفي خطوة تؤكد التزام أمنيات بالعمل مع نخبة الشركاء العالميين، عُيّنت شركة إنوفو بيلد ذ.م.م (Innovo Build LLC)، التابعة لمجموعة إنوفو، رسمياً مقاولاً رئيسياً لمشروع ذا ألبا – أول منتجع شاطئي تتولى إدارته مجموعة دورشيستر كوليكشن على مستوى العالم – للاستفادة من خبرتها وإتقانها في قيادة المرحلة المقبلة من تطوير المشروع. وتُعد إنوفو مقاولاً رائداً في قطاع العقارات فائقة الفخامة، وقد تولت سابقاً قيادة أعمال البناء لمشاريع أڤا في نخلة جميرا، وأورلا، وأورلا إنفينيتي، دورشيستر كوليكشن، دبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال بيتر ستيفنسون، المدير التنفيذي المشارك في شركة أمنيات:

في أمنيات، نعمل حصرياً مع أفضل المواهب العالمية في مجالات العمارة والتصميم والضيافة والبناء، لضمان ابتكار تجارب معيشية لا تُضاهى وترتقي إلى أعلى درجات التميّز. ويأتي تعاوننا مع شركة إنوفو تجسيداً لهذا الالتزام، فيما نمضي بثبات نحو تسليم مشروع ذا ألبا في عام 2028. ويُحرز العمل حالياً تقدّماً استثنائياً في ثلاثة من مشاريعنا السكنية فائقة الفخامة في نخلة جميرا، الأمر الذي يعزّز ثقتنا بأن خبراتهم ستسهم في تمكيننا من تسليم ذا ألبا لعملائنا في الموعد المقر..

ومع بدء إنوفو العمل على الموقع، يشهد المشروع تحولاً لافتاً من مرحلة الأعمال التمهيدية إلى الإنشاء. ومن المقرر بدء أعمال الحصيرة الخرسانية في ديسمبر 2025، إيذاناً بانطلاق الصعود العمودي للمبنى. كما اكتملت أعمال الجدار الحاجز والدعامة الخرسانية التاجية، لتشكّل نظام دعم متين لأبراج المشروع المستقبلية. ويجري تركيب منظومة الدعم بالتوازي مع أعمال الحفر الجارية، حيث تكشف كل طبقة جديدة عن فصل آخر من مراحل التقدّم. وعلى امتداد الموقع، تمضي أعمال الأوتاد بخطى ثابتة نحو استكمال ما يستلزمه هذا التطوّر المتسارع.

وتستعد مناطق المشروع السكنية وأجزاء من المساحات الخضراء لتسليمها إلى إنوفو في الربع الرابع من عام 2025، لتبدأ معها المرحلة التالية من الأعمال الإنشائية والتشطيبات.

ومن المقرر تسليم مشروع ذا ألبا، دورشيستر كوليكشن، دبي، في عام 2028 وفق الجدول الأصلي، تأكيداً لالتزام أمنيات بتقديم وجهات فائقة الفخامة في الوقت المحدد، برؤية دقيقة، وحرفية عالية.