غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال القبرصي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال القبرصي، بهدف تعزيز العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في دبي وقبرص، وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، وتحفيز الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات.

ويعكس تأسيس المجلس المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي كمركز أعمال عالمي للشركات والمستثمرين القبرصيين. حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دبي وقبرص خلال العام 2024 نحو 588 مليون درهم، في حين انضمت 71 شركة قبرصية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، ارتفع إجمالي عدد الشركات القبرصية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 612 شركة.

وشهد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القبرصي الذي عقد أخيراً حضور معالي جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي.

وقال معالي جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص خلال كلمة ألقاها في الاجتماع: «يشكل مجلس الأعمال القبرصي منصة متكاملة تتيح للشركات والمستثمرين والمبتكرين التواصل وتبادل المعرفة وتأسيس مشاريع مشتركة تسهم في تعزيز النمو المستدام ونقل التكنولوجيا وتحقيق الازدهار المشترك. ويمثل تأسيس المجلس خطوة ملموسة نحو تعزيز الجسر الاقتصادي بين قبرص ودولة الإمارات وتأكيداً على أهمية الالتزام والتعاون الفعال على مختلف المستويات لتحقيق النتائج المرجوة».

وتعليقاً على تأسيس المجلس، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يشكل تأسيس مجلس الأعمال القبرصي خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين دبي وقبرص، حيث سيسهم بدور محوري في تطوير فرص وشراكات جديدة للشركات القبرصية العاملة في دبي ودعم توسعها في الأسواق الواعدة انطلاقاً من الإمارة، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة رائدة للاستثمار».

وفي كلمة ألقتها خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القبرصي، أكدت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، أن مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي تشكل ركيزة أساسية في الارتقاء بالروابط بين الشركات والمستثمرين، حيث تساهم في توسيع نطاق العمل المشترك والتعاون البناء بين مجتمعات الأعمال. واستعرضت القرقاوي الجهود المبذولة لتعزيز دور هذه المجالس في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم بما يساهم في دعم نمو اقتصاد دبي في القطاعات كافة.

وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي؛ ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.