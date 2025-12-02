توصيل خلال 30 دقيقة.. أمازون تختبر خدمة "ناو" فائقة السرعة"

بدأت شركة أمازون الاثنين اختبار عمليات تسليم "فائقة السرعة" في مدينتين أمريكيتين، ما يمنح بعض المتسوقين خيار الحصول على البقالة أو الضروريات المنزلية إلى أبوابهم في غضون 30 دقيقة.

وتتيح ميزة "أمازون ناو" المدمجة في تطبيق عملاق التجارة الإلكترونية للمتسوقين في أجزاء من سياتل في ولاية واشنطن وفيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، اختيار مواد مثل الحليب والبيض والمنتجات الطازجة والأدوية والإلكترونيات الاستهلاكية للتسليم السريع.

وقالت أمازون في منشور على الإنترنت "يمكن الآن أن تصل آلاف المواد المنزلية الأساسية اليومية والبقالة الطازجة إلى أبواب العملاء في غضون دقائق".

وتبدأ رسوم التوصيل من 3,99 دولارات للمشتركين في أمازون برايم و13,99 دولارا للمتسوقين غير المشتركين في الخدمة.