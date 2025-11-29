ديون بـ 96 مليار دولار.. مخاطر خفية في عالم الذكاء الاصطناعي

كشف تحليل حديث لصحيفة فاينانشال تايمز أن الشركات التي تزود OpenAI بمراكز البيانات والرقائق ومعالجة الحوسبة تتحمل نحو 96 مليار دولار من الديون لتمويل عملياتها، ما يعكس اعتماد قطاع الذكاء الاصطناعي المتزايد على التمويل بالدين، واعتماده الكبير على الشركة الناشئة والخاسرة في الوقت الحالي.

وتشير البيانات إلى أن الإيرادات الحالية لشركات الذكاء الاصطناعي ومشغلي مراكز البيانات المرتبطين بها لا تكفي لتغطية تكاليف البناء والتوسع، فبينما التزمت OpenAI بمبلغ 1.4 تريليون دولار لتأمين الطاقة وقدرات الحوسبة اللازمة لدعم عملياتها المستقبلية، تتوقع تحقيق نحو 20 مليار دولار فقط من الإيرادات هذا العام.

وأظهر تحليل لبنك HSBC أن الشركة ستظل بحاجة إلى 207 مليارات دولار إضافية للتمويل بحلول عام 2030، حتى لو حققت أكثر من 200 مليار دولار من الإيرادات، وفقا لـ Fortune.

وتفصيل الديون التي تحملها شركاء OpenAI كالتالي:

30 مليار دولار اقترضتها SoftBank وOracle وCoreWeave.

28 مليار دولار قروض من Blue Owl Capital وCrusoe.

38 مليار دولار قيد المباحثات مع Oracle وVantage وبنوكهم، ليصل إجمالي الدين إلى 96 مليار دولار.

ويعتبر استخدام الديون لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي تطورا حديثا نسبيا، إذ كان تمويل عمليات البناء سابقا يعتمد بشكل رئيسي على الميزانيات الذاتية لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل Microsoft وAlphabet وAmazon وMeta.

ويتركز اهتمام المستثمرين على قدرة CoreWeave على خدمة ديونها، فقد أعلنت الشركة في تقرير أرباح الربع الثالث عن دين حالي قدره 3.7 مليارات دولار، ودين غير حالي قدره 10.3 مليارات دولار، و39.1 مليار دولار من اتفاقيات الإيجار المستقبلية لمراكز البيانات.

وأضافت أن إيراداتها المتوقعة لهذا العام لن تتجاوز 5 مليارات دولار، رغم وجود "رصيد إيرادات" قيمته 56 مليار دولار قادم في المستقبل.

من جانب آخر، تكبدت شركات "الهايبرسكيلر" الكبرى الخمسة، Amazon وGoogle وMeta وMicrosoft وOracle، ديونا جديدة بقيمة 121 مليار دولار هذا العام لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، وفقا لـ Bank of America، وهو ما يزيد بأكثر من أربعة أضعاف متوسط مستوى الدين خلال السنوات الخمس السابقة.

وأفاد تقرير بحثي حديث لمحللي بنك أمريكا أن هذه الزيادة في الديون الاستثمارية تؤثر بشكل ملموس على أسواق الائتمان، إذ تؤدي إلى تحرك "الفروقات" في سوق مبادلات التعثر الائتماني (CDS)، وهو مؤشر يعكس مخاطر التعثر على الديون.