إجراء تقني عاجل لطائرات "إيرباص A320" يتسبب في اضطراب حركة الطيران

أعلنت شركات طيران عدة عن إرجاء أو إلغاء رحلاتها الجوية أمس الجمعة عقب تحذير من شركة إيرباص بضرورة استبدال برنامج الكتروني يتعلق بأجهزة التحكم لنحو ستة آلاف طائرة من طراز "آيه 320".

وألغت الخطوط الجوية الفرنسية 35 رحلة الجمعة، بينما صرحت شركة أفيانكا الكولومبية بأن 70% من أسطولها تأثر بمشكلة فنية متعلقة ببرمجيات الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات.

ووجهت إيرباص عملاءها باتخاذ "إجراءات احترازية فورية" بعد تقييم عطل فني على متن رحلة تابعة لشركة "جيت بلو" في الولايات المتحدة.

ويعود تاريخ هذه الحادثة إلى 30 أكتوبر خلال رحلة لشركة "جيت بلو" بين كانكون في المكسيك ونيوارك بالقرب من نيويورك، حيث اضطرت الطائرة إلى الهبوط بشكل عاجل في تامبا بولاية فلوريدا.

وقالت الشركة إن "الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤدي إلى إتلاف بيانات تعد أساسية لعمل أنظمة التحكم في الطيران"، مضيفة أن "عددا كبيرا من طائرات عائلة +آيه 320+ العاملة حاليا" قد تتأثر.

وأفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أن استبدال البرنامج يستغرق "بضع ساعات" على معظم الطائرات، ولكن بالنسبة لنحو ألف طائرة قد تستغرق العملية "أسابيع".

وأبلغت الخطوط الجوية الفرنسية وكالة فرانس برس مساء الجمعة أنها تقوم باحتساب عدد الرحلات الإضافية التي سيتم إلغاؤها السبت.

وصرح متحدث باسم الشركة "سيتم إخطار العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات بشكل فردي عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني".

وأفادت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان لها أن شركة إيرباص أبلغتها بالمشكلة.

وأضافت الوكالة "قد تتسبب هذه الإجراءات في تعطيل مؤقت لجداول الرحلات، وبالتالي إزعاج الركاب"، مؤكدة أن "السلامة هي الأولوية القصوى".