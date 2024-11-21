اتفاق شراكة بين «فاست ماركتس» و«حديد الإمارات»

أعلنت شركة «فاست ماركتس» وشركة «حديد الإمارات»، التابعة لمجموعة «إمستيل»، أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية استراتيجية لمدة خمس سنوات. وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل شركة «حديد الإمارات» كـ «الراعي المضيف الإقليمي» لـ «مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب» من عام 2024 إلى عام 2028.

وكمنصة بارزة لقطاع الحديد والصلب، يجمع «مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب» هذا العام، أكثر من 1300 من أصحاب المصلحة وقادة الفكر والمبتكرين من أكثر من 60 دولة.

وتؤكد الشراكة التزام «فاست ماركتس» وشركة «حديد الإمارات» بتعزيز النمو الإقليمي واستعراض إمكانات وقدرات دولة الإمارات والمنطقة كقوة ديناميكية على مشهد الحديد والصلب العالمي.

وقال المهندس سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» التابعة لمجموعة «إمستيل»: «نفخر بالمساهمة بدور هام ورئيسي في جهود تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في صناعة الحديد والصلب.

وفي ظل التحديات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، أطلقنا شراكة استراتيجية مع «فاست ماركتس» بهدف دعم القطاع لتحقيق تقدم مستدام نحو المستقبل، ولا شك أن هذه الشراكة ستوفر منصة مبتكرة تجمع مختلف الأطراف المعنية لتبادل الرؤى، ومناقشة أبرز الاتجاهات، واستكشاف الحلول المبتكرة التي تسهم في صياغة مستقبل الصناعة وتلبية تطلعاتها الطموحة».