تطوير مجمع «راك سنترال إتش كيو» بحلول الربع الرابع 2026

أعلنت شركة «مرجان»، تعاونها مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) لتطوير مجمع المكاتب الرئيسي «راك سنترال إتش كيو» في وجهتها الاقتصادية المقبلة متعددة الاستخدامات «راك سنترال» في الإمارة.

ويتكون مجمع المكاتب من 5 مبانٍ مكتبية مستدامة، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول الربع الأخير من عام 2026.

وستعمل الأبراج الحديثة الحاصلة على الفئة الذهبية لشهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) كمقر للعديد من الجهات والكيانات الرئيسية بما في ذلك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وشركة «مرجان» وشركة «راك للضيافة القابضة» وشركة «الحمرا» وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «في إطار التزامنا بدعم تحول الإمارة إلى مركز اقتصادي نابض بالحياة، نرحب بالخطوة التي اتخذتها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، و«راك للضيافة القابضة» و«الحمرا» لإنشاء مقارها الرئيسية في هذه المساحة المبتكرة.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز): «يعد المكان أكثر من مجرد مساحة عمل، إنه مركز ديناميكي، حيث يتم التعاون بشكل طبيعي، وتتدفق الأفكار بحرية، ويتم بناء الشراكات. ومن خلال تعزيز هذا النوع من المجتمعات، نهدف إلى خلق فرص جديدة للشركات للتواصل والابتكار والنمو، والمساهمة في تحقيق الرؤية الأوسع لرأس الخيمة كوجهة رئيسية للاستثمار».