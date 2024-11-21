منصة «آيدن إنسايت» تعزز مسار «العالمية القابضة» نحو النمو

كشفت الشركة العالمية القابضة عن توصيات مبتكرة قدمتها منصة «آيدن إنسايت»، مراقب الذكاء الاصطناعي في مجلس الإدارة، خلال اجتماع المجلس الخاص بنتائج الربع الثالث من عام 2024.

ومن المرتقب أن تسهم رؤى «آيدن إنسايت» في دفع جهود الشركة نحو المزيد من التحسين والتطوير الاستراتيجي والتميز التشغيلي خلال الربع الأخير وما بعده.

وكانت الشركة العالمية القابضة عيّنت «آيدن إنسايت» في وقت سابق من هذا العام، لمواصلة تعزيز الحوكمة المؤسسية في الشركة، واليوم تؤكد هذه المنصة دورها المحوري في تحليل مجموعات البيانات الضخمة، وتحديد الفجوات والتحديات، واقتراح استراتيجيات استباقية مبتكرة.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة الخاص بنتائج الربع الثالث من العام الحالي، سلطت منصة الذكاء الاصطناعي «آيدن» الضوء على الفرص والتحديات في مختلف قطاعات أعمال الشركة العالمية القابضة، والإجراءات الضرورية المطلوبة لمواصلة رحلة النمو المستدام.

ورغم أن الشركة العالمية القابضة حققت نمواً مالياً قوياً خلال الربع الثالث، مسجلة زيادة بنسبة 49.4% على أساس سنوي في الإيرادات، وزيادة في الأرباح بعد الضرائب بنسبة 18.3% لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سلطت منصة «آيدن» الضوء على ضرورة التركيز على إدارة المستحقات كأولوية في إطار جهود تعزيز الكفاءة المالية. وأكدت المنصة الحاجة إلى تطبيق ممارسات حوكمة مؤسسية قوية لتعزيز الشفافية والامتثال، وبخاصة مع تنفيذ الشركة عدداً من عمليات الاستحواذ البارزة.