الإمارات جولد و«بوبليك جولد» تطلقان أول صراف ذهبي يعمل بتقنيات الفنتك على مستوى العالم في الإمارات

كشفت شركة الإمارات جولد، إحدى أعرق المصافي المتخصصة في المعادن الثمينة في الدولة، بالشراكة مع شركة «بوبليك جولد» الماليزية الرائدة في ابتكار الحلول الذهبية المعززة بالتقنيات المالية، عن إطلاق أول جهاز صراف ذهبي يعمل بتقنيات الفنتك على مستوى العالم داخل دولة الإمارات.

وجاء الإعلان خلال فعاليات النسخة الـ13 من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة 2025 الذي استضافه منتجع أتلانتس ذا بالم، بما يؤكد الدور المتنامي الذي تلعبه دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل قطاع الذهب عالمياً. وحضر حفل التدشين كل من أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وأبيجيت شاه الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات جولد، وجيري نج الرئيس التنفيذي للتسويق في «بوبليك جولد».

منذ تأسيسه في عام 2002، أسهم مركز دبي للسلع المتعددة في تعزيز موقع دولة الإمارات كأحد أهم المراكز الموثوقة عالمياً لتجارة السلع والمعادن الثمينة. ويأتي إطلاق جهاز الصراف الذهبي الجديد لينقل البنية الرقمية لقطاع الذهب إلى مستوى أكثر تقدماً، منسجماً مع رؤية الدولة في دعم الاقتصاد القائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.

وكانت الإمارات جولد و«بوبليك جولد» قد وقعتا في مايو 2025 شراكة استراتيجية تجمع بين خبرات الإمارات جولد في التكرير والتصنيع وإدارة العمليات، وبين القدرات التكنولوجية المتطورة التي توفرها المنصة الرقمية التابعة لـ«بوبليك جولد». وتتكامل الجهود بين الطرفين لضخ سبائك معتمدة من إنتاج الإمارات جولد في شبكة أجهزة آخذة في التوسع داخل الدولة، لتسهيل وصول الأفراد والمؤسسات والمستثمرين إلى الذهب بطريقة سلسة وآمنة.

سيتم تشغيل أول جهاز في برج الماس بمركز دبي للسلع المتعددة، على أن تتوسع الشبكة لاحقاً لتشمل مواقع رئيسية عدة في الدولة. وتوفر الأجهزة أكثر من 70 تصميماً من سبائك الذهب والفضة مع إمكانية الشراء على مدار الساعة عبر منظومة دفع رقمية تشمل البطاقات والمحافظ الإلكترونية. كما تتيح للمستخدمين سحب السبائك مباشرة من حساباتهم الرقمية، في حين يجري العمل على إضافة خدمات مستقبلية تشمل استلام الطلبات الإلكترونية، وتحويل العملات المشفرة، واسترجاع الذهب المرمز من الخزائن الآمنة.

وفي هذا السياق قال أبيجيت شاه الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات جولد: "إن إطلاق الجهاز يشكل خطوة محورية في تطوير مستقبل قطاع المعادن الثمينة، موضحاً أن الشراكة مع «بوبليك جولد» تجمع بين موثوقية الإمارات جولد وخبرتها الطويلة، والتقنيات الحديثة التي تطورها الشركة الماليزية، لتقديم نموذج عالمي يعزز سهولة الوصول المباشر والآمن إلى السبائك".

وأكد جيري نج الرئيس التنفيذي للتسويق في «بوبليك جولد»: "أن الابتكار الجديد يمثل نقلة نوعية تضع الإمارات وماليزيا في مقدمة مشهد الحلول الرقمية للذهب، مشيراً إلى أن الجهاز يوفر للمستهلكين تجربة بسيطة وأكثر أماناً لاقتناء الذهب المادي".

تخطط الإمارات جولد و«بوبليك جولد» لنشر ما بين 35 و40 جهاز صراف ذهبي في مختلف أنحاء الدولة خلال عام 2026، في خطوة ستتيح بناء أكبر شبكة من نوعها على مستوى المنطقة. وستبدأ المرحلة الأولى من برج الماس لتتوسع لاحقاً نحو أبرز المواقع الحيوية في الدولة، بما يدعم توجه الإمارات نحو تأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة لسوق الذهب. وتلتزم الأجهزة بمعايير الجودة والنقاء المعتمدة لدى الإمارات جولد، مع توفير خيارات متنوعة من السبائك المناسبة للاقتناء والاستثمار والاهداء. ويهدف التوسع إلى جعل عمليات شراء السبائك أسرع وأبسط وأكثر أماناً، بما يلبي تطلعات الجيل الجديد من المستثمرين ويدعم توجهات الدولة في الابتكار المالي والتقني.

نبذة عن الإمارات جولد

تعد الإمارات جولد واحدة من أبرز مصافي الذهب والفضة في المنطقة، حيث توفر مجموعة واسعة من السبائك والعملات والمشغولات المعتمدة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتتمتع الشركة بمكانة موثوقة في أسواق الإمارات والمنطقة، وتلتزم بمعايير نقاء دقيقة، مع توفير وصول مباشر للمتعاملين إلى منتجات معادن ثمينة ذات جودة استثمارية. للمزيد من المعلومات: www.emiratesgold.ae أو عبر البريد الإلكتروني: eg.sales@emiratesgold.ae