داماك العقارية تطلق أحدث مجتمعاتها السكنية في «دبي لاند»

أعلنت شركة داماك العقارية، عن إطلاقها مشروعها الجديد داماك آيلاندز، الذي يعد ثالث مجتمعاتها السكنية «في دبي لاند»، التي جرى الإعلان عن إطلاقها خلال العام الجاري، وأكبرها مساحةً، والمجتمع السكني السادس ضمن المحفظة العقارية لشركة داماك.

وجرى الكشف عن هذا المشروع خلال مؤتمر صحافي خاص، انعقد في كوكا كولا أرينا، في الـ 19 من نوفمبر الحالي، بحضور كل من حسين سجواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، وأميرة سجواني العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في داماك العقارية، إلى جانب جمعٍ من مسؤولي الشركة وشركائها.

وقال حسين سجواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية: إننا لا ننظر إلى «داماك آيلاندز» على أنه مشروع عقاري فحسب، بل نراه تجسيداً لرؤية داماك في ابتكار أسلوب حياة متفرد، يجمع بين الفخامة والرفاهية.

وسيتضمن المشروع 6 مجمّعات تحمل طابع جزر المالديف، وبورا بورا، وسيشل، وهاواي، وبالي، وفيجي، لتجمع بين بيئة الجزر الهادئة، والتصاميم العصرية الآسرة، ليقدم للعملاء واحةً تتناغم فيها الفخامة الداخلية لوحداته، مع سحر المناطق الخارجية، مشكلاً وجهةً استثنائية، توفر للسكان أفضل أجواء تلك الجزر، دون الحاجة لمغادرة دبي. وسيضم مشروع داماك آيلاندز تشكيلةً من الفلل الفاخرة، ووحدات التاون هاوس.

هذا، وعكفت داماك العقارية على توسيع محفظة مجتمعاتها السكنية المتكاملة، حيث كشفت خلال العام الجاري، النقاب عن مجتمعي «صن سيتي» و«ريفرسايد»، لتضيفهما إلى مجتمعاتها القائمة حالياً، وهي داماك هيلز وداماك هيلز 2، ومجتمع داماك لاجونز، الذي يجري العمل على إنجازه حالياً.

وقد أطلقت داماك العقارية منذ إنشائها في عام 2002، ما يزيد على 75 برجاً، لتواصل التزامها بتحقيق معدلات نمو متسارعة، وتقدم للسوق العقارية في المنطقة المزيد من خيارات العيش الفاخرة، وإتاحة الفرص الاستثمارية المناسبة.