"3 أيام من التخفيضات الكبرى" تنطلق غداً مع عرض "24 ساعة من التخفيضات"

تنطلق فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى غداً الجمعة 28 نوفمبر، وتستمر في تقديم عروض استثنائية حتى 2 ديسمبر. وللمرة الأولى على الإطلاق، تم تمديد الفعالية ليومين إضافيين احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يقدم للمتسوقين خمسة أيام من التخفيضات المذهلة التي تصل إلى 90 بالمئة على أكثر من 500 علامة تجارية كبرى في ما يزيد على 2000 متجر حول المدينة.

وتبدأ هذه الفعالية المميزة، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مع عرض "24 ساعة من التخفيضات" في دبي فستيفال سيتي مول، وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً يوم 28 نوفمبر، حيث يحظى المتسوقون بفرصة الاستمتاع بعروض ترويجية لا تُضاهى، وتخفيضات فورية، وتجربة تسوق فريدة من نوعها تشمل بثاً مباشراً لإذاعة "فيرجن راديو"، وعروض ليزر، وتخفيضات ضخمة. وسيحصل أول 500 متسوق على حقيبة هدايا متميزة مُقدَّمة من متاجر كيلز، وواتسونز، وباث آند بودي ووركس، كما يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم، الدخول في سحب للفوز بسيارة تويوتا أوربان كروزر جديدة، وسيحصل أول 500 مشارك في السحب على حقيبة هدايا حصرية إضافية من "كيلز". ويقدم هذا العرض الأول من نوعه، والذي يستمر لمدة 24 ساعة، فرصة مثالية للاستمتاع بمجموعة متكاملة من تجارب التسوق، والعروض الترفيهية الحية، والمفاجآت، والمكافآت المميزة طوال الليل، وحتى الصباح الباكر، وتشمل تفاصيل عرض 24 ساعة من التخفيضات خلال فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى".

انطلاق العروض

انطلق بقوة مع الافتتاح الرسمي للعرض في فستيفال باي. مع عد تنازلي مميز، وعروض الدي جي، والليزر، والعروض الترويجية الكبرى، مما يضفي أجواء مميزة على هذه الليلة الاستثنائية. وسيحصل أول 500 متسوق على باقات ترحيبية حصرية، مما يشكل فرصة مثالية للوصول مبكراً، والاستمتاع بالفعاليات، وشراء أكبر عدد من الهدايا. ويمكن لأعضاء برنامج الولاء بلو كسب 10 أضعاف نقاط المكافآت طوال اليوم عند إنفاق 1000 درهم أو أكثر، حيث يتوفر هذا العرض لفترة محدودة فقط خلال هذه الاحتفالية التاريخية التي تستمر لمدة 24 ساعة.

أفضل العروض خلال النهار

تقدم متاجر التجزئة عروضاً ترويجية جديدة على الأزياء، ومنتجات التجميل، والتكنولوجيا، والأدوات المنزلية، ومنتجات نمط الحياة، فيما تضفي الأنشطة الفنية النابضة بالحياة، والعروض المفاجئة، والاستعراضات الترفيهية المتجولة، المزيد من الأجواء المميزة على تجربة التسوق. ويمكن للزوار الاستمتاع بالفعاليات الموسيقية، وعازفي طبول النيون، وعرض المشي على العصي مع إضاءة LED. كما يمكن للمتسوقين الحصول على مكافآت فورية من خلال المشاركة في فعالية "عجلة الحظ" الخاصة بنقاط "بلو"، مما يعزز متعة التسوق أثناء البحث عن أفضل العروض.

عروض مميزة بعد الظهيرة

يعد هذا الوقت مثالياً للشراء قبل ازدحام المتسوقين، حيث تتواصل الفعاليات الترفيهية في مختلف أنحاء مركز التسوق، ما يضمن أجواءً مفعمة بالحيوية للعائلات والأصدقاء.

بث مباشر مع فيرجن راديو

تشهد ساعات المساء المزيد من النشاط والحيوية، مع ظهور خاص لمذيعي فيرجن راديو، حيث يحظى المتسوقون بفرصة ربح جوائز قيمة من خلال مسابقات تفاعلية، وهدايا مفاجئة. ويمكن للمشاركين الفوز بجوائز كبرى، والمشاركة في الأجواء الحماسية وسط جماهير غفيرة تستعد للمرحلة التالية من الأمسية.

فرصة ربح سيارة جديدة كلياً

تتيح ساعات الليل فرصة رائعة خلال عرض "24 ساعة من التخفيضات"، حيث تعد هذه الفترة مثالية للتسوق بهدوء، وسرعة إتمام عمليات الشراء، والاستفادة من العروض محدودة المدة، بالإضافة إلى فرصة الفوز بواحدة من أكبر جوائز الفعالية، حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم بين الساعة 11 ليلاً يوم 28 نوفمبر و9 صباحاً يوم 29 نوفمبر، الدخول في سحب رقمي للفوز بسيارة تويوتا أوربان كروزر جديدة.

ويعود دبي فستيفال سيتي مول بدءاً من صباح يوم 29 نوفمبر، إلى ساعات العمل المعتادة، مع استمرار متاجر التجزئة في تقديم تخفيضات مذهلة على الأزياء، ومنتجات التجميل، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية، ومنتجات نمط الحياة، وغيرها الكثير.

ويمكن للمتسوقين خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بفعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" توفير المزيد من خلال عضوية برامج الولاء الرائدة على مستوى المدينة، بما في ذلك كلوب أباريل، وميوز للحصول على نقاط مكافآت مضاعفة. ويمكن لأعضاء برنامج الولاء بلو كسب نقاط مكافآت مضاعفة عند إنفاق مبالغ تتراوح بين 1000 و10000 درهم في دبي فستيفال سيتي مول. كما يطلق سيتي سنتر ديرة عرض "تسوق واربح" بمناسبة مرور 30 عاماً على افتتاحه، حيث يتيح العرض للمتسوقين فرصة ربح 30000 نقطة شير يومياً، بالإضافة إلى فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة جديدة كلياً.

ومع إطلاق عروض حصرية، وفعاليات ترفيهية، وعرض "24 ساعة من التخفيضات" للمرة الأولى على الإطلاق، تنطلق غداً فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" الأكثر تشويقاً حتى الآن. ويتوجب على المتسوقين الوصول إلى وجهات التسوق في وقت مبكر، واستكشاف الفعاليات المتنوعة، وتحقيق أقصى استفادة من العروض الترويجية التي يتم إطلاقها في مختلف أنحاء المدينة.