«أنكس» تعتزم إطلاق مشاريع بقيمة مليار دولار

قال ساتيش سانبال رئيس مجلس إدارة شركة «أنكس القابضة» إن الشركة تعتزم طرح أكثر من 2000 منزل جديد في السوق المحلية خلال العام المقبل. وتخطط الشركة إلى طرح مجموعة جديدة من المشاريع، تبلغ قيمتها الإجمالية مليار دولار.

وكانت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، أعلنت إطلاق مشروعها الثاني خلال حفل أقيم في فندق «جميرا بيتش». ويقع برج «إيفورا ريزيدنسز» في قلب منطقة الفرجان.

ويتألف من 10 طوابق. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع بالكامل في الربع الثالث 2026. وقال رافي بهيراني المدير العام لشركة «أنكس للتطوير»: «يعكس هذا المشروع، إلى جانب مشاريعنا القادمة في منطقتي الميدان وجزر دبي، التزامنا الراسخ بتعزيز القطاع السكني في دبي».