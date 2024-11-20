تعزيز التعاون بين «مدن القابضة» و«حسن علام»

أعلنت «مدن القابضة»، أمس، توقيعها مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة»، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في جمهورية مصر العربية، وذلك لتوطيد أوجه التعاون في مجال البنية التحتية والطاقة وأنظمة معالجة المياه.

وقال جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة مجموعة مدن القابضة، إن هذه المذكرة تؤكد التزام «مدن» الثابت، بتعزيز فرص الشراكة التي من شأنها دفع عجلة النمو والتنوع في مشروع رأس الحكمة، وترسخ رؤية المجموعة في تطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية في مختلف المجالات.

من جهته، قال بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة، إن هذا التعاون يعد إضافة جديدة للشراكات الاستراتيجية القائمة في مشروع رأس الحكمة، ويعكس الالتزام المستمر بتعزيز التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين الهادف إلى تسخير الخبرات والقدرات المشتركة لتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار.