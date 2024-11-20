«شمال» تفتتح وجهة عصرية بـ«ند الشبا جاردنز»

افتتحت «شمال»، الشركة الاستثمارية التي تأسست في دبي وتدير محفظة عالمية من الاستثمارات والأصول والتجارب المتنوعة، «ذا سكوير»، الوجهة المجتمعية الجديدة وسط مجمع ند الشبا جاردنز السكني الجديد. وتجمع هذه الوجهة المميزة بين أفضل خيارات الطعام والترفيه وغيرها المزيد، لتقدم ملاذاً خارجياً يمتد على مساحة 21,000 متر مربع، يعيد تعريف المساحات المجتمعية بأسلوب متفرّد، للباحثين عن تجارب راقية وحيوية في وجهة استثنائية.

وتجمع «ذا سكوير» نخبة من المطاعم المحلية المميزة، منها «أنتوراج ثري»، و«فيلز»، و«هوم بيكري»، و«هاوس أوف بوبس»، و«عمر عديلي»، بالإضافة إلى «بابلك»، مع كل من «أسما» و«كوكورو» اللذين سيفتتحان أبوابهما نهاية العام، ما يوفر لزوّارها ومحبي النكهات المتنوعة تجارب طعام متنوعة في مكان واحد تلبي كافة الأذواق.

وتماشياً مع رؤية دبي بأن تكون واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، توفر «ذا سكوير» لعشاق الأنشطة الرياضية خيارات متعددة منها ملاعب «بادل تنس»، إلى جانب استوديو مجهز كلياً يوفر أجواء من الهدوء والسكينة لمحبي اليوغا والرياضات الأخرى. وتضم الوجهة وسائل راحة متكاملة تلبي مختلف احتياجات العائلات كغرف الصلاة، ومناطق لعب للأطفال، ومواقف سيارات واسعة.