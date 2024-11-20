«إعمار العقارية» تكشف عن «إكسبو ليفينغ» مع مركز دبي التجاري العالمي

أعلنت شركة «إعمار العقارية» و«مركز دبي التجاري العالمي» إطلاق مشروعهما المشترك «إكسبو ليفينغ»، المجمع السكني في «مدينة إكسبو دبي». وتم إطلاق المرحلة الأولى للمشروع، تحت اسم «تيرا هايتس».

يقع «إكسبو ليفينغ» في موقع استراتيجي يسهل الوصول إلى الوجهات الرئيسية؛ حيث يبعد 15 دقيقة سيراً على الأقدام عن «إكسبو سيتي» و«مركز دبي للمعارض»، الذي يشهد حالياً توسعة كبيرة بقيمة 10 مليارات درهم ستزداد بموجبها مساحته من 58.000 متر مربع إلى 180.000 متر مربع بحلول عام 2031، ليصبح أكبر مركز للمعارض والفعاليات الداخلية في المنطقة.

كما يقع على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي، البوابة العالمية الجديدة لمدينة دبي.

وتغطي الرؤية المشتركة بين «إعمار العقارية» و«مركز دبي التجاري العالمي» لمشروع «إكسبو ليفينج» مساحة إجمالية تبلغ 451.295 متراً مربعاً، بما في ذلك 358.473 متراً مربعاً من المساحات السكنية، يكملها دبي إكسبو مول، وجهة التسوق المعاصرة التي تقدم مجموعة مختارة من المتاجر والمطاعم وأماكن الترفيه.

وقال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية: الموقع المتميز للمشروع بجوار «مدينة إكسبو دبي» وعلى مقربة من مطار آل مكتوم الدولي يضع السكان في قلب الحياة العصرية، حيث كل ما يحتاجونه للعمل أو السفر أو الترفيه في متناول أيديهم.

وقال عامر الفارسي، نائب الرئيس بالإنابة لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي: «الشراكة بين مركز دبي التجاري العالمي وإعمار العقارية تمثل خطوة بارزة نحو توسعة وتعزيز المجتمع المتكامل في «مدينة إكسبو دبي».

فالمشروع يتناغم مع «مركز دبي للمعارض» ومجمع «قرية إكسبو» السكني، وهو ما يدعم تحقيق خطة دبي الحضرية 2040 في إنشاء مجمع سكني عصري ضمن هذا المحور المتطور، بما يرفع معايير الحياة العصرية المتكاملة».