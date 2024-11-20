«دبي للعقارات» تطلق«لا تيليا» بمجمع فيلانوفا

أعلنت شركة «دبي للعقارات»، أمس إطلاق مشروع «لا تيليا»، الذي يمثل أحدث مرحلة في مجمع «فيلانوفا» السكني في منطقة دبي لاند.

ويقدم مشروع «لا تيليا» أول منازل تاون هاوس بطابق أرضي وطابقين علويين «G+2» في «فيلانوفا»، ويقدم مجموعة متنوعة من المنازل المكونة من ثلاث وأربع غرف نوم بتصاميم طابق أرضي وطابق علوي «G+1»، وطابق أرضي وطابقين علويين «G+2».

ويركز المخطط الرئيسي للمشروع المصمم بعناية على مجتمع سكني مسور لمنازل التاون هاوس يضم حديقة خضراء، ويوفر ملاذاً هادئاً بعيداً عن صخب المدينة. ويعطي التصميم الأولوية للخصوصية والراحة، بما يضمن وجود مساحة مفتوحة بين المنازل. وسيضم «لا تيليا» مجموعة من المرافق التي تشمل مسبحاً على نمط المنتجات بحواف منحدرة بسلاسة تشبه الشاطئ، ومنطقة ألعاب نابضة بالحياة، وملاعب متعددة الأغراض، وملاعب بادل، وملاعب كرة قدم، ومسارات مخصصة للركض وركوب الدراجات، ومناطق لياقة بدنية مجهزة تجهيزاً جيداً. كما تم تصميم مسارات المشاة بعناية، وتصطف على جانبيها المناظر الطبيعية الجميلة التي تنتشر عبر المجمع السكني، بما يخلق ممرات خضراء تشجع على التفاعل والتنزه.