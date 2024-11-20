«آبل» تستثمر 100 مليون دولار في إندونيسيا لرفع حظر بيع «آيفون 16»

رفعت «آبل» عرضها المقدم إلى إندونيسيا حوالي عشرة أضعاف، في ظل سعيها لرفع الحظر الذي فرضته حكومة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا على بيع جوال «آيفون 16».

وذكرت مصادر على دراية بالأمر لوكالة «بلومبيرغ»، أن المقترح الجديد يشمل استثمار شركة التكنولوجيا الأمريكية حوالي 100 مليون دولار في اقتصاد إندونيسيا على مدار عامين.

وذلك بعدما كانت تهدف في الأصل لاستثمار 10 ملايين دولار فقط في إنتاج الملحقات والمكونات الخاصة بالجوالات في باندونغ في إندونيسيا.

ويأتي ذلك بعدما أصبح حظر «آيفون 16» مثالاً على الضغوط التي تفرضها حكومة الرئيس الجديد «برابوو سوبيانتو» على الشركات الدولية لزيادة التصنيع المحلي.

لكن تسعى «آبل» من خلال عرض الاستثمار في البلاد للوصول غير المقيد إلى 278 مليون مستهلك في إندونيسيا.