الإمارات وجنوب أفريقيا توقعان بروتوكولاً لتحديث اتفاقية النقل الجوي

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات بروتوكولاً لتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في جمهورية جنوب أفريقيا، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي بين البلدين.

وقع البروتوكول من جانب دولة الإمارات معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومن جانب جمهورية جنوب أفريقيا معالي باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة.

وتمت مراسم التوقيع في مقر الهيئة بدبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات وجنوب أفريقيا ترتبطان بعلاقات متينة في مجال النقل الجوي، تحقيقاً لرغبة مشتركة من البلدين في توثيق أواصر التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي، حيث وقع البلدان اتفاقية خدمات النقل الجوي الأولى عام 2001، والتي أسهمت في دعم حركة السفر والتبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

وأضاف معاليه: يأتي توقيع البروتوكول الحالي لتحديث بعض بنود اتفاقية النقل الجوي، في إطار جهود تعزيز الربط الجوي بين البلدين، بما يدعم مستويات الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي القائمة.

ويرتبط البلدان بـ56 رحلة جوية أسبوعياً، تسهم في تعزيز التواصل بين البلدين وتنمية العلاقات الاقتصادية والسياحية.