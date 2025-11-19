فلاي دبي تختار حلول بوينغ التدريبية للطيارين والمهندسين

أعلنت فلاي دبي وعلى هامش معرض دبي للطيران 2025 أنها وقعت إتفاقيات مع شركة بوينغ توفر للطيارين المبتدئين والطيارين الذين يخضعون لدورات تقييم أولية وموظفي الصيانة برامج تدريبية شاملة لدعم عمليات أسطول فلاي دبي.

صُممت إتفاقيات برامج التدريب والتقييم القائم على الكفاءة (CBTA) لتحسين نتائج التدريب من خلال التركيز على الكفاءة والسيناريوهات المستندة إلى البيانات. كما ستقدم بوينغ خدمات إستشارية لدعم تنفيذ برامج التدريب لفلاي دبي.

وقال الكابتن أحمد بن حزيم، نائب الرئيس الأول لعمليات الطيران وتدريب الطاقم في فلاي دبي: "تلتزم فلاي دبي بدمج أحدث التقنيات والخدمات الرائدة في هذا المجال لضمان إلتزام قدراتنا التدريبية بأعلى المعايير العالمية. توفر برامج بوينغ للتدريب والتقييم القائم على الكفاءة (CBTA) لفرقنا المتنامية من الطيارين والمهندسين إطاراً حديثاً قائماً على الأداء للتطوير المهني والتقني المستمر. من خلال التركيز على الكفاءات المثبتة، يتيح نهج (CBTA) تجربة تدريب أكثر تخصيصاً وفعالية، مما يعزز السلامة والكفاءة التشغيلية والثقة في جميع عمليات الطيران والصيانة."

وتضم كوادر فلاي دبي اليوم اكثر من 6,700 موظف في مختلف دوائر وعمليات الناقلة، بما في ذلك أكثر من 640 مهندساً ماهراً وحوالي 1,400 طيار، وتشغل أسطولاً متنامياً يتألف من 96 طائرة بوينغ 737. في وقت سابق من هذا العام، إفتتحت فلاي دبي مركزها للتدريب على الطيران في مقرها الرئيس قبل إطلاق برنامج فلاي دبي لتدريب الطيارين الأساسي، وهو إحدى مبادراتها العديدة التي تركز على تنمية كوادرها البشرية الماهرة والاستثمار فيها.

ومن جهته قال ​ كريس بروم، نائب الرئيس لحلول التدريب في بوينغ للخدمات العالمية: "بهذه الإتفاقيات الجديدة، تُظهر فلاي دبي ريادتها الإستباقية في إعطاء الأولوية للسلامة والجودة من خلال توفير برامج تدريبية فاعلة ومكثفة لأطقم الصيانة وعمليات الطيران ونتطلع إلى التعاون مع فلاي دبي لتطبيق هذه الخدمات التدريبية الشاملة لموظفيها."